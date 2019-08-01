İskender Pala edebiyatçı gençlerle buluştu

01 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünyanın dört bir yanından gençleri Türk Edebiyatı Yaz Okulu kapsamında İstanbul’da bir araya getiren Yunus Emre Enstitüsü, öğrencileri edebiyatımızın en önemli yazar ve araştırmacılarından Prof. Dr. İskender Pala ile buluşturdu.
Alay Köşkü olarak da bilinen Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müzesi Kütüphanesi’nde gerçekleşen söyleşide, Türk şiirinin gazel, koşma ve ilahi örnekleri üzerinden divan, halk ve tekke katmanları incelendi.
DİVAN ŞİİRİNİN HALKTAN UZAK BİR YAPISI YOKTUR
Türk şiirindeki katmanları öğrencilere oldukça öğretici tanımlarla anlatan Prof. Dr. İskender Pala, bu katmanlara dair: “Divan şiiri bir has bahçedir, özenilmiştir. Ama halktan uzak diye zannedilen bir yapısı yoktur. Aynı konu çeşitli katmanlarda karşılık bulabiliyor. Has bahçede yetişen gül gazeldir. Kırlarda yetişen gül koşmadır. Kırlardan has bahçeye ya da has bahçeden kırlara gitmek üzere ehlileştirilen gül de ilahidir. Has bahçedeki bilgidir, birikimdir. Kırdaki vergidir, kabiliyettir; ama ortadaki irfandır, ikisinin birleşmesidir.” ifadesini kullandı. Pala ayrıca genel inanışın aksine divan şiirinin halktan uzak bir yapısı olmadığını vurguladı ve ‘ezel’ kavramını konu edinen üç katmandan üç örneği öğrencilerle birlikte inceledi.
AYDIN OLMANIN SORUMLULUKLARI VAR
Öğrencilerden gelen entelektüellik ile alakalı bir soru üzerine ünlü yazar, aydın olmanın getirdiği sorumluluklar olduğunu belirtti. Pala, konuyla ilgili: “Entelektüel olmanın, münevver olmanın, aydın olmanın bir sorumluluğu vardır. Yaptığınız işlerle, ortaya koyduğunuz eserlerle uyuyanları uyandırabiliyorsanız görevinizi yapıyorsunuz demektir.
Sanat sanat içindir görüşüne katılmıyorum. Sanat toplum içindir ve ortaya konan her eserin topluma bir yansıması olmalıdır.” görüşünü paylaştı.
ON SEKİZ BİN KELİME İLE YAZAN FUZULİ'Yİ BİN SEKİZ YÜZ KELİMEYLE ANLAMAK ZOR
Geçmiş yüzyıllarda kaleme alınan eserleri insanların günümüzde okumakta zorlanması konusuyla ilgili Prof. Dr İskender Pala, Fuzuli’nin ‘Leyla ile Mecnun’ ve William Shakespeare’in ‘Romeo ve Juliet’ eserleri üzerinden günümüzde daha dar bir kelime haznesiyle yaşamımızı sürdürdüğümüze vurgu yaptı. Pala, sözlerinin devamında öğrenmek için zaman, emek ve para harcamak gerektiğini; ancak bugün insanların bunları eğlence için harcadığını söylerken; eğlencenin en asil şeklinin edebiyat, roman ve şiir olduğunu ifade etti. “Öğrenmek için kimse emek, zaman, para harcamıyor. Ama eğlenmek için harcıyorlar. O zaman biz de öğrenmeyi bir eğlence formatında sunmalıyız. Benim romanlarımı okuyan biri son sayfayı okuduğunda eğlenmiş olur; ama en az bir meselesini halletmiş de olur.”
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