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        Haberler Gündem 3. Sayfa İskele çöktü! 2 can kaybı var! - Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        İskele çöktü! 2 can kaybı var!

        İstanbul Ümraniye'de bir inşaatın iskelesi çökünce facia yaşandı. Olayda ağır yaralanan inşaat işçileri Halil Bülbül ve İsmail Bülbül yaşamını yitirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 14:20 Güncelleme: 20.03.2025 - 14:20
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        İskele çöktü! 2 can kaybı var!
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        Ümraniye'de 7 katlı inşaat halindeki binanın beşinci katında bulunan dış cephedeki iskelenin çökmesi sonucu düşerek ağır yaralanan inşaat işçileri Halil Bülbül ve İsmail Bülbül hayatını kaybetti.

        İHA'nın haberine göre olay, geçtiğimiz gün saat 11.00 sıralarında 7 katlı inşaatta meydana geldi.

        Binanın beşinci katındaki dış cephesinde bulunan iskelenin çökmesi sonucu İsmail Bülbül ve Halil Bülbül isimli iki işçi düşerek ağır yaralandı.

        CENAZELERİ ŞANLIURFA'YA GÖNDERİLDİ

        İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralılar İsmail Bülbül ve Halil Bülbül tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Hayatını kaybeden işçilerin Şanlıurfa Suruç'ta yaşadıkları, İstanbul'a çalışmak için geldikleri ve akraba oldukları öğrenildi. Halil Bülbül ve İsmail Bülbül'ün cenazeleri toprağa verilmek üzere memleketleri Şanlıurfa'ya gönderildi.

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