İşçinin ayağına çelik kanca saplandı

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Habertürk'ten Hakan Bulut'un haberine göre, eski Ankara yolu üzerinde faaliyet gösteren özel bir beton firmasında çalışan R. Z. isimli işçinin ayağına henüz bilinmeyen bir nedenle çelik kanca saplandı.

İşyerinde bulunan diğer çalışanlar kendi imkanlarıyla R.Z.yi Tarsus Devlet Hastanesine getirdiler. Burada doktorlar ilk müdahaleyi yaptı. Saplanan demirin oldukça uzun olması nedeniyle hastaneye Büyükşehir itfaiyesi arama kurtarma ekipleri çağrılarak demirin kesilmesi istendi.

Arama kurtarma ekipleri demiri uygun noktaya kadar kestiler. R.Z.nin ayağındaki demirin tamamının çıkarılması için ameliyata alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.