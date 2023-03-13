İş yeri ve arsa kuraları çekiliyor

İSTANBUL'DA İLK EVİM KURALARI ÇEKİLECEK

İstanbul’da inşa edilecek 50 bin sosyal konutun kura çekimleri Tuzla’da başlayacak. Kura çekimleri 16-29 Mart tarihleri arasında 20 bin 920 hak sahibi için Tuzla Belediyesi’nde gerçekleştirilecek.

Çatalca için 540 ve Selimpaşa için 200 hak sahibi için 30 Mart’ta noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi Silivri Alibey Spor Salonu’nda yapılacak.

Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde 28 bin 340 hak sahibi için yapılacak sosyal konutun kuraları da 1- 19 Nisan tarihleri arasında Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu’nda noter huzurunda çekilecek.

İstanbul kuralarıyla birlikte “İlk Evim” projesi kuraları sona erecek.