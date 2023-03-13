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İş yeri ve kuraları çekiliyor

İş yeri ve arsa kuraları çekiliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı TOKİ eliyle hayata geçirilen ve 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi projelerinde kura çekimlerine yeniden başlandı

Giriş: 13.03.2023 - 12:50 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen ancak 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri nedeniyle ertelenen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Eylül 2022 tarihinde açıkladığı ve ilk kuraları 7 Kasım 2022 tarihinde Ardahan ve Şırnak illeriyle başlayan “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimleri 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler nedeniyle ertelenmişti. Ara verilen kura çekimlerine 6 Mart itibarıyla Ankara ile tekrar başlandı

  • Bakan Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından, yaptığı açıklamayla “İlk İş Yerim” projesi kapsamında 10 bin iş yeri için kura çekimlerine başlandığını duyurdu. Bakan Kurum, yayımladığı mesajında “250 alt sektörü harekete geçiren “İlk Evim, İlk İş Yerim“ projemizle istihdamı destekliyor, vatandaşımızı iş sahibi de yapıyoruz. Konut ve arsa kuralarımız devam ederken sıra iş yerlerine geldi. 12 ilde, 3 bin 106 iş yeri için 15 Mart’ta kuraları çekmeye başlıyoruz.” dedi

  • İŞ YERİ KURALARI 15 MART'TA 12 İL VE İLÇEDE 3 BİN 106 HAK SAHİBİ İÇİN ÇEKİLECEK

    15 Mart tarihinde 12 il ve ilçede “İlk İş Yerim” kuraları şu illerde çekilecek

  • 15 Mart 2023: Aksaray Merkez 220

    15 Mart 2023: Konya Meram 308

    15 Mart 2023: Isparta Merkez 271

    15 Mart 2023: Afyonkarahisar Dinar 55

    15 Mart 2023: Afyonkarahisar Şuhut 44

  • 15 Mart 2023: Ankara Gölbaşı 1.100

    15 Mart 2023: Denizli Bozkurt 88

    15 Mart 2023: İzmir Torbalı 77

    15 Mart 2023: Kastamonu Tosya 81

  • 15 Mart 2023: Konya Çumra 25

    15 Mart 2023: Tekirdağ Süleymanpaşa 276

    15 Mart 2023: Trabzon Of 286

    15 Mart 2023: Van Edremit 275

  • ARSA KURALARI 13-17 MART'TA 23 İLDE 21 BİN 12 HAK SAHİBİ İÇİN ÇEKİLECEK

    Bakanlık açıklamasında 13-17 Mart tarihleri arasında 21 bin 120 hak sahibi için müstakil ve müşterek arsa kuralarının noter huzurunda şu illerde çekileceği belirtildi.

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    13 Mart 2023: Erzincan Merkez 550 (Müstakil)

    13 Mart 2023: Kırşehir Merkez 1.100 (Müstakil)

    13 Mart 2023: Bingöl Merkez 440 (Müstakil)

    13 Mart 2023: Aydın Merkez 165 (Müstakil)

    13 Mart 2023: Isparta Merkez 440 (Müstakil)

  • 13 Mart 2023: Afyonkarahisar Merkez 1.320 (Müstakil)

    14 Mart 2023: Balıkesir Merkez 2 bin 200 (Müstakil)

    13 Mart 2023: Erzincan Merkez 550 (Müstakil)

    13 Mart 2023: Kırşehir Merkez 1.100 (Müstakil)

    13 Mart 2023: Bingöl Merkez 440 (Müstakil)

    13 Mart 2023: Aydın Merkez 165 (Müstakil)

  • 13 Mart 2023: Isparta Merkez 440 (Müstakil)

    13 Mart 2023: Afyonkarahisar Merkez 1.320 (Müstakil)

    14 Mart 2023: Balıkesir Merkez 2 bin 200 (Müstakil)

    16 Mart 2023: Ağrı Merkez 275 (Müstakil)

    16 Mart 2023: Nevşehir Merkez 770 (Müstakil)

  • 16 Mart 2023: Uşak Merkez 330 (Müstakil)

    17 Mart 2023: Karaman Merkez 880 (Müstakil)

    17 Mart 2023: Trabzon Merkez 55 (Müstakil)

    17 Mart 2023: Denizli Merkez 550 (Müstakil)

    17 Mart 2023: Batman Merkez 550 (Müstakil)

    17 Mart 2023: Eskişehir Merkez 3 bin 300 (Müstakil)

  • İSTANBUL'DA İLK EVİM KURALARI ÇEKİLECEK

    İstanbul’da inşa edilecek 50 bin sosyal konutun kura çekimleri Tuzla’da başlayacak. Kura çekimleri 16-29 Mart tarihleri arasında 20 bin 920 hak sahibi için Tuzla Belediyesi’nde gerçekleştirilecek. 

    Çatalca için 540 ve Selimpaşa için 200 hak sahibi için 30 Mart’ta noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi Silivri Alibey Spor Salonu’nda yapılacak. 

    Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde 28 bin 340 hak sahibi için yapılacak sosyal konutun kuraları da 1- 19 Nisan tarihleri arasında Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu’nda noter huzurunda çekilecek. 

    İstanbul kuralarıyla birlikte “İlk Evim” projesi kuraları sona erecek. 

 

 

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