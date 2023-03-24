İş Bankası Grubu’ndan tarım alanında yatırım

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İş Bankası Grubu, dijital tarım uygulaması İmeceMobil’i bir platforma dönüştürmek amacıyla, bankanın yüzde 100 hissedarı olduğu Trakya Yatırım Holding A.Ş. çatısı altında “İmeceMobil Tarım Platformu Elektronik Hizmetler Ticaret Anonim Şirketi”ni kurduğunu açıkladı.

Grubun teknoloji iştirakleri olan Softtech A.Ş. ve sonrasında Softtech Ventures A.Ş. bünyesinde geliştirilen bir kurum içi girişimcilik projesi olarak, dijital tarım alanında teknolojileri doğru kullanma ve tabana yayma hedefiyle 2019 yılında hayata geçirilen İmeceMobi uygulaması, hâlihazırda 200 binden fazla kullanıcıya ve yüzde 40’ı aşkın aktif kullanıcı oranına sahip.

ÇİFTÇİYE ÖZEL BİLGİLER SUNULUYOR

Verilen bilgiye göre, İmeceMobil, tarımda sürdürülebilir ve katma değerli üretime odaklanırken çevrenin korunmasını ve tarımsal girdi kullanımında verimliliğin artırılmasını önceliklendiriyor.

İmeceMobil uygulamasında çiftçilerin tarla, bahçe ve hayvancılıkla ilgili üretim tesisi bilgilerini kaydederek bu alanların hava tahmin raporlarını görüntüleyebildikleri, üreticilerin uygulama üzerinden ziraat mühendislerine soru sorabildikleri de aktarıldı.

Ayrıca, tarımsal ürünlerin en son tarihli hal/borsa fiyatları ile yem, et, süt ve yumurta fiyatlarının incelenebildiği uygulamada, tarlanın ya da bahçenin konumuna ve ürünün gelişim evrelerine göre özel olarak hazırlanan gübreleme ve sulama servisleri de takip edilebiliyor.

'TARIMSAL TEKNOLOJİNİN YAYILMASINI HEDEFLİYORUZ'

İmeceMobil A.Ş. Genel Müdürü İlker Mehmet Sağlam, kurulan şirketin, uygulamanın bir dijital tarım platformuna dönüşmesinin önemli bir adımı olduğunu vurguladı.

Sağlam, İmeceMobil ile sundukları hizmetleri, çiftçilerin talepleri ve ihtiyaçlarına göre sürekli geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.

Sağlam, "Amacımız uygulamayı bir platforma dönüştürerek tarımsal teknolojinin ve bilginin yayılmasını kolaylaştırmak. İmeceMobil uygulaması, sadece tarımsal üretim süreçlerinin dijitalleşmesine katkı sağlamakla kalmayacak, finansal ürün/hizmetlere erişim, ödeme sistemleri gibi alanları da kapsayacak şekilde, yeni tarım ve finans teknolojileri ile sürekli olarak zenginleştirilecek" dedi.

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