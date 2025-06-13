İsrail'in İran'a düzenlediği hava operasyonlarının ardından bölgede gerilim arttı, İran kırmızı intikam bayrağını astı.

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İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Şii'lerin kutsal mekanı Kum kentindeki Cemkeran Camii'ne 'intikam' sembolü kırmızı bayrak çekildi.

Hamaney: İsrail'e sert karşılık vereceğiz Haberi Görüntüle

İran vatandaşları, İsrail'e karşı tepkilerini göstermek için sokaklara çıkmaya başladı. Tahran'da bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'i protesto etti.

HAMANEY: SERT YANIT VERECEĞİZ

Diğer yandan, İsrail'in saldırılarının hemen ardından açıklama yapan İran Lideri Ali Hamaney, İsrail'in saldırılarında bazı komutan ve bilim insanlarının hayatını kaybettiğini belirterek, İsrail'e sert karşılık vereceklerini açıkladı.

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Ali Hamaney İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını ilişkin yazılı mesaj yayımladı.

Hamaney mesajında, İsrail'in yerleşim yerlerine yönelik saldırı ile "kötü doğasını" gösterdiğini anlatarak, "Bu rejim, ağır bir cezanın kendisini beklediğini bilmelidir." ifadesini kullandı.