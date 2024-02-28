iPhone iOS 18 güncellemesi ne zaman çıkacak? İOS 18 özellikleri ve yenilikleri neler?
Apple, iOS 18'i düzenleyeceği Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) tanıtacak. Haziran ayında yapılması planlanan lansman, "iPhone iOS 18 güncellemesi ne zaman çıkacak? İOS 18 özellikleri ve yenilikleri neler, güncelleme hangi model telefonlara gelecek?" Sorularını gündeme getirdi. İşte iPhone iOS 18 güncellemesi ile gelecek yenilikler ve güncellemenin çıkış tarihi...
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Apple, merakla beklenen İOS 18 güncellemesinin özelliklerini kullanıcıların beğenisine sunacağı tarihi duyurdu. Haziran ayında yıllık geliştiriciler konferansı WWDC’de tanıtılması beklenen iOS 18 güncellemesi ile yeni özellikler ve değişiklikler tanıtılacak. Peki, ""iPhone iOS 18 güncellemesi ne zaman çıkacak? İOS 18 özellikleri ve yenilikleri neler, güncelleme hangi model telefonlara gelecek?" İşte detaylar...
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İOS 18 NE ZAMAN ÇIKACAK?
iOS 17 güncellemesi Haziran ayında kullanıcılara sunulmuştu. iOS 18 güncellemesinin Eylül ayında uygulamaya geçeceği bekleniyor.
Konuya ilişkin bir gelişme yaşandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
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İOS 18 ÖZELLİKLERİ
iOS 18'in getireceği özelliklerden bazıları şunlardır:
Yapay Zeka ile Güçlendirilmiş Siri: Siri'nin daha akıllı hale gelmesi ve büyük dil modelleri teknolojisini içeren yeni bir AI sistemiyle avantaj sağlaması bekleniyor.
Mesajlar Uygulamasında AI Entegrasyonu: Kullanıcıların soruları yanıtlamasına ve cümleleri otomatik tamamlamasına olanak tanıyacak.
Apple Music'te Yeni AI Özellikleri: Otomatik olarak oluşturulan çalma listeleri gibi özelliklerin getirilmesi planlanıyor.
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iWork Uygulamalarında AI Entegrasyonu: Keynote ve Pages gibi uygulamalarda AI destekli yazım ve sunum hazırlama özellikleri eklenebilir.
Xcode'da AI Özellikleri: Geliştiricilerin yeni uygulamaları daha hızlı yazmalarını sağlayacak AI özellikleri eklenmesi bekleniyor.
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İOS 18 GÜNCELLEMESİ HANGİ TELEFONLARA GELECEK?
iPhone 15
iPhone 15 Plus
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Pro Max
iPhone 14
iPhone 14 Plus
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Pro Max
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone SE (2. nesil)
iPhone SE (3. nesil)
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Ayrıca, iOS 18 ile birlikte RCS (Zengin İletişim Hizmetleri) desteğinin de iPhone'lara geleceği duyuruldu. RCS, SMS ve MMS'in halefi olup, iPhone ve Android kullanıcıları arasındaki metin mesajlarına iMessage tarzı özellikler getirecek. Okundu bilgileri, yazıyor göstergeleri ve yüksek kaliteli görüntüler ile videoların gönderilmesi gibi özellikler bu güncelleme ile kullanıcılara sunulacak.
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iOS 18, aynı zamanda Apple'ın yıllardır üzerinde çalıştığı ve "şimdiye kadarki en iddialı ve çekici" güncelleme olarak tanımlanan, büyük yeni özellikler ve tasarım değişiklikleri içeren bir güncelleme olacağı öne sürülüyor.