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iOS 16 güncellemesi ile gelen yenilikler neler? iOS 16 güncellemesi özellikleri neler? Hangi iPhone modellerine geldi?

iOS 16 güncellemesi ile gelen yenilikler neler? iOS 16 güncellemesi özellikleri neler?

Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen iOS 16 güncellemesi, dünyaca ünlü teknoloji devi Apple tarafından yayınlandı. iOS 16 güncellemesinin yayınlanmasının ardından Apple kullancıları "iOS 16 güncellemesi ile gelen yenilikler neler? iOS 16 güncellemesi özellikleri nerler?" sorularına yanıt aradı. iOS 16 ile gelen pek çok içerik, özellik ve yeniliği sizler için derledik. İşte detaylar...

14.09.2022 - 02:02 | Güncelleme: ABONE OL

  • Apple kullancıları tarafından merakla beklenen iOS 16 kullacıların erişimine sunuldu. iOS 16 güncellemesinin yayınlanmasının ardından, güncellemenin hangi iPhone modellerini kapsadığı ve iOS 16 ile gelen yeniliklerin ne olduğu teknolojiseverlerin gündeminden düşmüyor. Peki iOS 16 güncellemesi ile gelen yenilikler neler?  iOS 16 güncellemesi özellikleri neler? İşte merak edilen soruların yanıtı...

  • iOS 16 ÖZELLİKLERİ NELER?

    iOS 16 güncellemesiyle birlikte telefonlara ve cihazlara birçok yenilik getirecek. Uzun bir süredir beta sürecinde olan iOS 16, 12 Eylül'de destekleyen modellerde indirmeye sunuldu.

     

  • Yeniden tasarlanan Kilit Ekranı

    Kilit Ekranı’nızı kişiselleştirmenin yepyeni yollarıyla iPhone’unuzu size özel hale getirin. Favori fotoğraflarınızı kullanın, font stillerini özelleştirin ve araç takımları ekleyerek istediğiniz bilgiye bir bakışta ulaşın.

    Araç takımları

    Kilit Ekranı’ndaki araç takımları sayesinde hava durumu, takvim etkinlikleri, tarih, saat dilimleri, alarmlar, pil seviyesi ve Aktivite halkalarınızın ilerleme durumuyla ilgili verilere ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca favori uygulamalarınızdaki başka birçok bilgiye de hızlı bir şekilde göz atabiliyorsunuz.

    Birden fazla Kilit Ekranı oluşturun

    Şimdi hepsi benzersiz arka plan ve stillere sahip birçok farklı Kilit Ekranı oluşturabiliyor ve bu ekranlar arasında kolayca geçiş yapabiliyorsunuz. İlham almak için, tematik koleksiyonlar ve önerilen fotoğrafların yer aldığı duvar kağıtları galerisine göz atabiliyorsunuz.

    Bildirimler

    Kilit Ekranı’ndaki bildirimleri yığın görünümü, genişletilmiş liste görünümü veya gizli görünümde görüntüleyebiliyorsunuz. Üstelik bildirimler ekranın en altında gösterildiği için size engel olmuyor.

  • Canlı Etkinlikler

    Canlı Etkinlikler, devam eden bir etkinliği doğrudan Kilit Ekranı’nızdan takip etmenizi kolaylaştırıyor. Bu sayede aygıtınızın kilidini açmadan, yemek siparişinizin durumu hakkında bilgi alabiliyor veya Şu An Çalınan ile ilgili denetimleri kullanabiliyorsunuz.

    Kolayca bir Odak ayarlayın

    Odak özelliğinin gelişmiş yeni ayarları sayesinde uygulamalara ve kişilere izin vererek veya bunları sessize alarak, sadece istediklerinizden bildirim almayı seçebiliyorsunuz. iPhone’unuzun o anda istediğiniz görünüme ve tarza uyması için Kilit Ekranı’nızı Odak’a bağlayabiliyorsunuz. Tek bir kaydırma hareketiyle Kişisel Odak’tan İş Odağı’na geçebiliyor, yaklaşan toplantılarınızı ve yapılacaklar listelerinizi içeren araç takımlarını görebiliyorsunuz.

  • Paylaşmanın akıllı yolları

    Bir Paylaşılan Fotoğraf Arşivi oluşturduğunuzda veya mevcut bir paylaşılan arşive katıldığınızda, eski fotoğrafları başlangıç tarihine ya da fotoğraftaki kişilere göre ekleyebiliyorsunuz. Paylaşılan arşiv kurulduktan sonra doğrudan Kamera uygulamasından fotoğraf paylaşabiliyor, paylaşılan arşivin üyeleri yakındaysa otomatik paylaşım yapabiliyor ve paylaşılan arşive ekleyebileceğiniz fotoğraflara dair akıllı önerileri Sizin İçin sekmesinde görebiliyorsunuz.

    Düzenleme ve değişiklikler her yerde eşzamanlanıyor

    Paylaşılan arşivde fotoğraf ekleme, düzenleme ve silme için herkes aynı izinlere sahip. Üstelik favoriler, başlıklar, anahtar kelimeler de eşzamanlanıyor ve herhangi bir kişinin koleksiyon üzerinde yaptığı düzenlemeleri herkes görebiliyor.

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