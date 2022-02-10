İOKBS Bursluluk sınavı ne zaman? sorusu milyonlarca ilk ve ortaöğretim öğrencisi tarafından merakla araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bugün yaptığı açıklamaya göre 2022 Bursluluk sınavı tarihi netleşti. İşte haberin detayları...

İOKBS BURSLULUK SINAVI 2022 NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı 2022 yılı sınav uygulama takvimine göre İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 04 Eylül 2022'de yapılacak.

BURSLULUK SINAVININ KAPSAMI

Aşağıdaki tablolarda sınav kitapçığında bulunan dersler ve derslere ait soru dağılımları yer almaktadır.

5, 6 ve 7’nci Sınıflar

Sıra No Ders Adı Soru Sayısı 1 Türkçe 25 2 Matematik 25 3 Fen Bilimleri 25 4 Sosyal Bilgiler 25

8. Sınıf

Sıra No Ders Adı Soru Sayısı 1 Türkçe 25 2 Matematik 25 3 Fen Bilimleri 25 4 Sosyal Bilimler (T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) 25

Hazırlık Sınıfı (8. sınıf müfredat programından hazırlanacaktır.) Sıra No Ders Adı Soru Sayısı 1 Türkçe 25 2 Matematik 25 3 Fen Bilimleri 25 4 Sosyal Bilimler (T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) 25

9, 10 ve 11’inci Sınıflar Sıra No Ders Adı Soru Sayısı 1 Türk Dili ve Edebiyatı 25 2 Matematik 25 3 Fen Bilimleri (Fizik, Kimya ve Biyoloji) 25 4 Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) 25