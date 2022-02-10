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İOKBS Bursluluk sınavı 2022 ne zaman, tarihi belli mi? MEB'den Bursluluk sınavı açıklaması geldi mi?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2022 İOKBS Bursluluk sınavı tarihi belli oldu. Sınav hazırlığı yapan milyonlarca öğrenci "İOKBS Bursluluk sınavı 2022 ne zaman?" sorusunu merak etmeye başladı. İşte Bursluluk sınavına dair detaylar...

10.02.2022 - 10:49 | Güncelleme: ABONE OL
İOKBS Bursluluk sınavı 2022 ne zaman, tarihi belli mi? MEB'den Bursluluk sınavı açıklaması geldi mi?

İOKBS Bursluluk sınavı ne zaman? sorusu milyonlarca ilk ve ortaöğretim öğrencisi tarafından merakla araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bugün yaptığı açıklamaya göre 2022 Bursluluk sınavı tarihi netleşti. İşte haberin detayları...

İOKBS BURSLULUK SINAVI 2022 NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı 2022 yılı sınav uygulama takvimine göre İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 04 Eylül 2022'de yapılacak.

BURSLULUK SINAVININ KAPSAMI

Aşağıdaki tablolarda sınav kitapçığında bulunan dersler ve derslere ait soru dağılımları yer almaktadır.

5, 6 ve 7’nci Sınıflar

Sıra No Ders Adı Soru Sayısı
1 Türkçe 25
2 Matematik 25
3 Fen Bilimleri 25
4 Sosyal Bilgiler 25

8. Sınıf

Sıra No Ders Adı Soru Sayısı
1 Türkçe 25
2 Matematik 25
3 Fen Bilimleri 25
4 Sosyal Bilimler (T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi)		 25

Hazırlık Sınıfı (8. sınıf müfredat programından hazırlanacaktır.)

Sıra No

Ders Adı

Soru Sayısı

1

Türkçe

25

2

Matematik

25

3

Fen Bilimleri

25

4

Sosyal Bilimler (T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi)

25

9, 10 ve 11’inci Sınıflar

Sıra No

Ders Adı

Soru Sayısı

1

Türk Dili ve Edebiyatı

25

2

Matematik

25

3

Fen Bilimleri (Fizik, Kimya ve

Biyoloji)

25

4

Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi)

25

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