İnternetin bir günlük bilançosu
İnternetin günlük hayatımızdaki etkisi ne? Bir günde online platformlarda gerçekleşen aktivitelerimiz milyarlarla ifade ediliyor. Kullanıcılar bir dakikada 231.4 milyon e-Posta gönderiyor, 16 milyon kısa mesaj yazıyor, 5.9 milyon Google araması gerçekleştirirken, aynı süre zarfında X'te 347 bin 200 tweet atıyor. Günlük bilanço ise çok daha büyük. Tek bir günde 333.2 milyar e-Posta gönderilirken, 24 milyar kısa mesaj iletilip, 8.5 milyar Google araması yapılıyor.
Giriş: 04.04.2025 - 09:33 Güncelleme: 04.04.2025 - 09:33