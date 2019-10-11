Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK),Suriye’deki terör yapılanmasına karşı başlattığı operasyon devam ediyor. Ankara’da, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) koordinasyonunda, ilgili birimlerin katılımıyla Türk askerinin iletişim ya da haberleşme talebi ve sosyal medya odaklı sanal ortama ilişkin yoğun bir mesai veriliyor.

Askerin, operasyon kapsamında gündeme gelebilecek sabit ya da mobil (uydu dahil) haberleşme ihtiyacını karşılamak üzere her türlü teknik donanımı içeren hazırlıklar tamamlandı.

SOSYAL MEDYA VE İNTERNET

Ankara’da, sosyal medya da çok yakından takip ediliyor. Harekatın başladığı ilk gün saat 16.00’dan sonra gece yarısına kadar bazı il ve ilçelerde, sosyal medya üzerinden yapılacak çağrı ya da örgütlenmelerle gündeme gelebilecek gösteri ve eylemlere karşı internette önlem alındı. Kaynaklar, bu konuda atılan adımla ilgili ayrıntı vermedi.

Uzmanlar, HABERTÜRK’ün sorusu üzerine, belli bir süre için internet hızının yavaşlatılmış olabileceğine işaret ederek, “Başka, teknik bazı önlemler de alınmış olabilir. Bu çok mümkün” dedi.

Aynı gün saat 22.00 sonrasında internette “normal” akışa yeniden dönüldü. Ankara, dün de teyakkuzdaydı. Bugün de yakın markaj sürecek. Teknik ekipler, 24 saat esasıyla mesai yapıyor.