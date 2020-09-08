Bilindiği üzere Instagram, bünyesinde milyonlarca kullanıcı barındıran en popüler fotoğraf ve video paylaşım servislerinin başında geliyor. Kullanıcıların fotoğraflarının ve videolarının paylaşılması üzerine kurulu olan Instagram paylaşım ağını artık istemiyorsanız, kullanmaktan sıkıldıysanız veya Instagram kapatmak için çeşitli nedenleriniz varsa aşağıdaki adımları uygulayarak Android telefonlarınızdan ve bilgisayarlarınızdan Instagram hesabı silme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
INSTAGRAM HESAP SİLME NASIL YAPILIR?
Instagram, uygulama üzerinden #link#https://www.haberturk.com/instagram-silme#Instagram hesap dondurma#normallink# veya hesabı kalıcı olarak silmeye, sanırım kullanıcı kaybının önüne geçmek için, izin vermiyor. Ancak yine de bilgisayardan Instagramhesabı kapatılabildiği gibi kapatma ya da silme işiniAndroid telefon veya tabletlerden yapmak da mümkün.
Paylaşacağımız bağlantı adreslerini yani linki telefonunuzun web tarayıcısı üzerinden açarak telefondan hızlıca INSTAGRAM SİLME LİNKİ Instagram hesabınızı tamamen silme isteğinizi gerçekleştirebilirsiniz.
• Mobil cihazınızdan web tarayıcısını başlatın. (Örn.:Google Chrome, opera vb.)
• http://instagram.com/accounts/remove/request/permanent (Instagram kalıcı olarak hesap silme linki) adresine gidin. Instagram sayfanıza giriş yapmadıysanız, öncelikle Instagram sayfanıza giriş yapmanız istenir. Hesabınızı Instagram uygulamasının içinden silemezsiniz.
• Kullanıcı adı ve şifre bilgilerinizi girin.
• Hesap silme sayfasında Instagram’ı silme nedeninizi işaretleyin ve “Hesabı Kalıcı olarak Sil” seçeneğine basın ve şifrenizi tekrar girin. Hesabınızı kalıcı olarak silme seçeneği, sadece menüden bir sebep seçtiğinizde görünür yani kendiniz herhangi bir sebep yazamazsınız mutlaka seçeneklerden birini seçmelisiniz.
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