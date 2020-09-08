INSTAGRAM HESAP SİLME NASIL YAPILIR?

Instagram, uygulama üzerinden #link#https://www.haberturk.com/instagram-silme#Instagram hesap dondurma#normallink# veya hesabı kalıcı olarak silmeye, sanırım kullanıcı kaybının önüne geçmek için, izin vermiyor. Ancak yine de bilgisayardan Instagramhesabı kapatılabildiği gibi kapatma ya da silme işiniAndroid telefon veya tabletlerden yapmak da mümkün.