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Akiş GYO’nun hayata geçirdiği, perakende ve gayrimenkul sektörüne yönelik dijital çözümler geliştiren girişimleri Innovate21st Yatırım ve İvmelendirme Programı'nda seçilen girişimler belli oldu.

Verilen bilgiye göre, idacapital tarafından geliştirilen, Akiş GYO liderliğinde başlatılan ve Akkök Holding iş birliğiyle yürütülen program Venture Capital desteği ile, perakende, alışveriş ve ticari gayrimenkul alanlarında dijitalleşmenin getirdiği yeni ihtiyaçlara yenilikçi çözümler geliştiren girişimcilere fayda sağlanıyor.

Program kapsamında 90’ın üzerinde başvuru arasından seçilen ve sektöre yeni bir soluk getirebilecek 9 girişim finalde, şirket üst yönetimi ile yerli ve yabancı uzmanların oluşturduğu danışma kuruluna sunum yaptı.

Program kapsamında, kozmetik sektöründe artırılmış gerçeklik üzerine çalışan Pulpo AR, lojistik ve depolama alanında pazar yeri mantığıyla hizmet veren Park Palet ve Navlungo girişimleri seçildi.

idacapital tarafından düzenlenecek olan ivmelendirme programına katılmaya hak kazanan girişimlerin, Akiş GYO, Akkök Holding ve programa katılan diğer yatırımcılarla birlikte 450 bin dolar değerinde fonla da destek aldığı kaydedildi.

Program üzerine değerlendirmede bulunan AKİŞ GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Gökşin Durusoy, "Sektörde son yıllarda gelişen, pandemi ile ivmelenen yeni eğilimleri takip etmek ve ana iş kolumuzun tamamlayıcısı olan gelişme payı yüksek bu alanlara, girişimlere yatırım ve/veya onlarla iş birliği olanaklarını değerlendirebilmek amacıyla bu programı başlattık" diye konuştu.