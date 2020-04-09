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İngiliz hükümeti merkez bankasından para çekebilecek

İngiltere Merkez Bankası, borçlanma yoluyla kaynak yaratamaması durumunda hükümeti finanse etmeyi kabul etti. Böylece İngiliz hükümeti ihtiyaç durumunda merkez bankasındaki hesabından doğrudan milyarlarca sterlin çekebilecek

09.04.2020 - 13:24 | Güncelleme: ABONE OL
Bank of England
Reuters

İngiltere Merkez Bankası (BoE) kredi piyasalarından borçlanamaması halinde, koronavirüsün yayılmasıyla mücadele etmek için hükümete geçici olarak finansman sağlamayı kabul etti. BoE böylece en son 2008 finansal krizinde kullanılan önlemi yeniden devreye alacak. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un hükümeti, şirketleri ve çalışanları yüzyıldan uzun sürenin olası en büyük ekonomik krizinden korumak için tarihi harcama ve vergi indirimi vaatlerinde bulunarak borçlanma planlarını on milyar sterlin artırdı.

GENELDE TAHVİL İHRACIYLA BORÇLANIYOR

İngiltere devleti genellikle tahvil ihracı yoluyla finansal piyasalardan doğrudan borçlanıyor. Yatırımcılar, bu haftaki tahvil ihracında, bir kısmı tarihi dip seviyelerden getirilerle 10 milyar sterlinden fazla tahvil aldı. Ancak geçen ay, yani BoE'nin 200 milyar sterlin büyüklükte bir alımla piyasaya yatırımcı olarak gelme kararından önce piyasalardan borçlanmak çok daha zordu. BoE'nin bugünkü açıklamasıyla, hükümetin merkez bankasındaki hesabından doğrudan milyarlarca sterlin para çekmesine izin verecek.

BoE, maliye bakanlığı ile ortak açıklamasında "Geçici bir önlem olarak, COVID-19'un neden olduğu aksamalar süresince nakit akışlarını düzene koymak ve piyasaların düzenli işleyişini desteklemek için gerektiğinde hükümete kısa vadeli ek likidite kaynağı sağlanacak" dedi. BoE, hükümetin borcu yıl sonuna kadar geri ödeyeceği taahhüdünde bulunduğunu açıkladı.

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