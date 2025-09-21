Habertürk
        "İngiltere Filistin devletini tanıdığını duyurmaya hazırlanıyor" | Dış Haberler

        "İngiltere'nin Filistin devletini tanıdığını duyurması bekleniyor"

        İngiliz basını, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın Filistin devletini tanıdıklarına dair bir duyuru yapacağını bildirdi.

        Giriş: 21.09.2025 - 01:50 Güncelleme: 21.09.2025 - 01:56
        "İngiltere'nin Filistin devletini tanıdığını duyurması bekleniyor"
        İngiliz basını, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın Filistin devletini tanıdıklarına dair bir duyuru yapmasının beklendiğini bildirdi.

        BBC ve Sky News'te yer alan haberlere göre, temmuz ayında İsrail'in ateşkes ve uzun süreli barış anlaşmasına dair bir taahhütte bulunmaması durumunda İngiltere'nin Filistin devletini tanıyacağını işaret eden Starmer, Filistin devletini tanıdıklarına dair açıklamada bulunmaya hazırlanıyor.

        İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İsrail'in ateşkesi kabul etmemesi durumunda, eylül ayında Filistin devletini tanıyacaklarını bildirmişti.

        Starmer, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmemesi ve 2 devletli çözüme bağlı olması gerektiğini belirtmişti.

        İngiltere Başbakanı Starmer, Filistin devletinin tanınmasının daha geniş bir planın parçası olması gerektiğine vurgu yapmış ve bir an önce Gazze'de ateşkes sağlanması gerektiğini dile getirmişti.

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin devletini tanıyacaklarına dair niyetini teyit ederken, Portekiz Dışişleri Bakanlığı da Filistin devletini tanıyacaklarını duyurmuştu.

