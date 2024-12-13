'İmar hakkı aktarımı' Resmi Gazete'de yayımlandı

TBMM Genel Kurulu'nda 5 Aralık'ta kabul edilen kanuna göre, köyde ikamet eden ve köy nüfusuna kayıtlı olup evi bulunmayan ihtiyaç sahiplerine satılan taşınmazlar üzerinde çeşitli nedenlerle bina yapmayanlara ya da taksitlerini ödemeyen hak sahipleri ile 31 Aralık 2024 tarihinden önce süreleri dolacak hak sahiplerine, binalarını yapmaları veya taksitlerini ödemeleri amacıyla 31 Aralık 2028'e kadar ek süre tanınıyor.

REKLAM advertisement1 Belediye sınırları içinde veya dışında, belediyelere, hazineye, özel idarelere, özel bütçeli dairelere ait arazi ve arsalarda veya devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde yapılacak daimi veya geçici bütün izinsiz yapılar ve varsa çevreleyen tel örgü, çit, duvar gibi yapılar da dahil inşa sırasında olsun veya iskan edilmiş bulunsun, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, belediyeler veya il özel idarelerince yıkım kararı alınabilecek.

REKLAM Bir ilde faaliyet gösterebilecek yapı denetim kuruluşu sayısı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenecek. Yapı denetim kuruluşu hakkında idari müeyyidelerden bir veya birden fazla cezanın verilmesinin gerekmesi halinde uygulanacak idari para cezası 50 bin liradan az olmayacak. Yapı denetim hizmet sözleşmesi bedelinin yüzde 50'sinin 50 bin liradan fazla olduğu hallerde ise yapı denetim hizmet sözleşmesinin en fazla yüzde 50'si kadar idari para cezası verilecek.

Gerçek kişilerin ve özel hukuk tüzel kişilerinin Türkiye'ye ait Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi kapsamındaki coğrafi verileri toplaması, üretmesi, paylaşması veya satması; fikri, sınai ve ticari haklara ilişkin mevzuat hükümleri ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla ve ticari faaliyetleri gerçekleştirmek için gerekli belgelere sahip olması şartıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın iznine tabi olacak.

'İMAR HAKKI AKTARIMI' NE GETİRİYOR? Geçtiğimiz günlerde konuya ve tartışmalara ilişkin Haberturk.com'dan Ahmet Hamdi Girgin'e değerlendirmelerde bulunan Gayrimenkul Hukuku Derneği Kurucu Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz halihazırda okul, hastane, park vb yapımında uygulanan kanunda kişilere yapılacak ödeme ya da başka arazi verilmesi durumunda yaşanan sorunlar nedeniyle böyle bir düzenlemenin gerçekleştiğini belirtti.

Avukat Kiraz, daha önceki örneklerde uygulamanın mahkemelere taşındığını, kamunun ciddi zarara uğradığını kaydederek, "Şimdi imar hakkı transferiyle getirilmek istenen; mevcut imar planlarıyla yapılan kısıtlılık hali kapsamında vatandaşa hemen başka bir alanda bu imar hakkını kullanma hakkının verilmesi. Yani şunu söylemeye çalışıyoruz; sizin örneğin bir arsanız var, bu arsanız okul alanı olarak düzenlenmiş veya yeşil alan olarak düzenlenmiş ve siz artık burada bu arazinize bir özel mülkiyet tesis edemiyorsunuz. Bina yapamıyorsunuz, konut yapamıyorsunuz. Çünkü burası okul olacak, hastane olacak veya park olacak... İşte bu düzenleme yapılır yapılmaz belediye veya ilgili idare, size kendisine ait başka bir imar alanında bu hakkı transfer ederek o hakkın orada gerçekleşmesini sağlayacak. Yani sizin diyelim ki değerli bir araziniz var ve bu değerli araziniz kapsamında buradaki imar hakkınız, buradaki imar hakkınıza benzer emsal hakkınız yani inşaat yapabilmekteki emsal hakkınız, yeni verilecek olan parsele aktarılacak." ifadelerini kullandı.

Kiraz ayrıca aktarım durumunda değerleme yapılacağını, verilecek yeni alanın daha değerli olması durumunda vatandaş, daha düşük değerde olması durumunda kamunun ödeme yapacağını da aktardı. 'İmar hakkı aktarımı' ne getiriyor? Haberi Görüntüle