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        Haberler Gündem Politika İmamoğlu, hakkındaki hakaret davasına ilişkin konuştu | Son dakika haberleri

        İmamoğlu, hakkındaki hakaret davasına ilişkin konuştu

        İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkındaki hakaret davasına ilişkin, "Dosya istinafta, alt mahkemenin kararı var. İstinaftaki karara göre üst mahkemesi var, başka şeyler var ama umarım burada yargı adaletli bir karar verir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 15:38 Güncelleme: 20.08.2024 - 15:38
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        İmamoğlu, hakkındaki davaya ilişkin konuştu
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        CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve partinin il yönetim kurulu, Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, Türkiye Belediyeler Birliğindeki makamında "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

        Ziyaretin ardından bir gazeteci, İmamoğlu'na, "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldığı dava kapsamında kendisine siyasi yasak getirileceğine ilişkin iddialar bulunduğunu anımsattı.

        İmamoğlu, konunun istinafta olduğunu söyleyerek, "Türkiye yargı tarihinin bu kadar zemini olmayan, utanç verici bir başka davası var mıdır, bilmiyorum." diye konuştu.

        İstinaf sürecini takip ettiklerini belirten İmamoğlu, şunları söyledi:

        "Sonuçta dosya istinafta, alt mahkemenin kararı var. İstinaftaki karara göre üst mahkemesi var, başka şeyler var ama umarım burada yargı adaletli bir karar verir. Hem bize hem milletimize güzel bir mesaj çıkar, boşu boşuna siyasetin malzemesi haline gelmez. Burada, 'siyaseten Ekrem İmamoğlu kazançlı çıktı, zararlı çıktı' meselesini konuşmuyorum bile. Ülkemiz kazansın, ülkemizin kazanması için de adalet işlesin. Böyle bir dava olmaz. Umarım hızlıca karar çıkar."

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        #Ekrem İmamoğlu
        #ibb
        #Son dakika haberler
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