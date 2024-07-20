Hurda yığınına döndü! Katliam gibi kaza: 4 ölü!
Yozgat'ta yürekleri yakan bir kaza meydana geldi. Hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada; 22 yaşındaki Alperen Dolgun, 28 yaşındaki Akdemir Adıgözel, 52 yaşındaki Adil Adıgözel ve 50 yaşındaki eşi Menekşe Adıgözel hayatını kaybetti. İki aracın da hurda yığınına döndüğü görüldü
Yozgat'ta kaza, saat 10.30 sıralarında Yozgat-Kayseri kara yolu Gökçekışla köyü mevkiinde meydana geldi. Alperen Dolgun (22) yönetimindeki hafif ticari araç, Akdemir Adıgözel (28) yönetimindeki otomobille çarpıştı.
OLAY YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
DHA ve AA'da yer alan habere göre yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
3 KİŞİ KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Hurda yığınına dönen araçlarda sıkışan 4 kişi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Alperen Dolgun, Adil Adıgözel ve eşi Menekşe Adıgözel'in hayatını kaybettiği belirlendi.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Ağır yaralanan Akdemir Adıgözel (28) ise ilk müdahalenin ardından Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı ancak kurtarılamadı.
4 CENAZE MORGA GÖNDERİLDİ
Ölen 4 kişinin cenazesi ise incelenmelerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.