Yozgat'ta kaza, saat 10.30 sıralarında Yozgat-Kayseri kara yolu Gökçekışla köyü mevkiinde meydana geldi. Alperen Dolgun (22) yönetimindeki hafif ticari araç, Akdemir Adıgözel (28) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

OLAY YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

DHA ve AA'da yer alan habere göre yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.