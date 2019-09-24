24 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Albaraka Türk’ün yüzde 100 iştiraki Albaraka Portföy Yönetimi tarafından kurulan Albaraka Fintech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, iki yeni start up’a daha yatırımda bulundu.
Son olarak Albaraka Garaj’ın 2'inci dönem girişimlerinden TamEngere ve Kronnika'ya 2.25 milyon TL'lik yatırım yapan Albaraka Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, geçtiğimiz mart ayında da 1 milyon TL ile yine Albaraka Garaj girişimlerinden Kartoon 3D ve Inooster girişimlerine yatırım yapmıştı.
Verilen bilgiye göre, TamEntegre, şirketlere ticaret sitelerini bir yerden yönetme imkanı sağlıyor ve ek geliştirmelerle e-fatura ve muhasebe işlemleri konusunda uçtan uca bir çözüm sunuyor.
Yatırım alan bir diğer şirket olan Kronnika ise robotik süreç otomasyonu (RPA) sağlayarak, şirketlerin süreçlerinde verimliliği artırmayı hedefliyor. Kronnika'nın şu an 65 robotla 8 şirkete hizmet verdiği bildirildi.
'DESTEKLERİ SÜRDÜRECEĞİZ'
Albaraka Türk’ün girişimci dostu bir kurum olduğunu dile getiren Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdürü Melikşah Utku, "Albaraka Garaj, inovasyon yolculuğumuzun hem içeriden hem de dışarıdan beslendiği, kurumun dinamikleri ve stratejik önceliklerine uygun özgün bir model olarak yoluna devam ediyor. Önümüzdeki dönemde hem Albaraka Garaj hem de Girişim Sermayesi Fonumuz ile çok daha fazla girişimciye desteğimiz güçlü bir şekilde devam edecek” dedi.
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