İhracatta aylık rekor

Mayıs ayında ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artışla 24,8 milyar dolara yükseldi. Mal ihracatında aylık en yüksek seviyeye ulaşılıp rekor kırıldı.

İthalat ise yüzde 2,1 artışla 31,3 milyar dolara yükseldi.

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Dış ticaret açığı, yüzde 0,1 artarak 6,5 milyar dolar oldu.

Dış ticaret verilerini açıklayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Mayıs itibarıyla son 12 ayda yıllıklandırılmış mal ihracatımız, Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesi olan 265,5 milyar dolara yükseldi" dedi.