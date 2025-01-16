İhraç edilen toz biberde yasaklı madde, kuru üzümlerde alerjen tehlikesi

Türkiye’den ihraç edilen ancak yüksek miktarda pestisit kalıntı (zirai ilaç) gerekçesi ile iade edilen ürün sayısında artış sürüyor.

15 Ocak Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) partalında yer alan bilgiye göre,Türkiye'den Almanya'ya giden kuru üzümlerde E220- kükürt dioksit tespit edildi. Yetkililer alerjen kategorisinde alerjileri veya intoleransları tetikleyebilir şeklinde duyurdu.

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726199 numaralı bildirimde yapılan testler sonucu E220- kükürt dioksit - beyan edilmemiş - alerjenler Ambalaj 1: 547 ± 56, ambalaj 2: 601 ± 62, ambalaj 3: 598 ± 62 mg/kg - ppm olarak tespit edildi.

(Bahsedilen E220- kükürt dioksit gıda koruyucusu olarak ve fermente içeceklerin kaplarında kullanılırlar. Fırınlanmış ürünler, çaylar, çeşniler, deniz ürünleri, reçeller, jöleler, kurutulmuş meyveler, meyve suları, konserve ve suyu alınmış sebzeler, dondurulmuş patates ve çorba karışımlarında ve içeceklerde bulunurlar. Ancak kükürt dioksit kalıntıları gıdalarda istenmeyen tat değişikliklerine, gıdadaki vitaminlerin parçalanarak yok olmasına ve insanlarda bazı rahatsızlıklara neden olabilir.)

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İNCİRDE ‘OKRATOKSİN A’ TEHLİKESİ

Yine 15 Ocak'ta yer alan bildirimde Türkiye'den İspanya'ya giden incirlerde Okratoksin A - mikotoksinler tespit edildi.

(Bazı küflerin tahıllar, baharatlar, kahve, kuru incir ve kuru üzüm gibi ürünlerde oluşturduğu toksik (zehirli) bir maddedir. Aynı zamanda, sudan zarar gören evlerde ve ısıtma kanallarında da sık görünen bir kirleticidir.)

737254 numaralı bildirimde bir üründe izin verilen Okratoksin A - mikotoksinlerin miktarının maksimum 8 µg/kg - ppb olması gerekiyor. Yapılan testler sonucu incirlerde 21,55 µg/kg - ppb olarak tespit edildi.

TOZ BİBERDE YASAKLI MADDE

13 Ocak'ta yer alan bildirimde ise Türkiye'den Almanya'ya giden kırmızı toz biberde Etilen oksit - pestisit kalıntıları tespit edildi. 737254 numaralı bildirimde yapılan test sonucu 0,076 +/- 0,038 mg/kg - ppm Etilen oksit tespit edildi.

(Bahsedilen etilen oksit, düşük sıcaklıklarda sterilizasyon sağlayan bir kimyasal gazdır. Bakteri, mantar, küf ve diğer zararlı mikroorganizmaları yok etme özelliği sayesinde gıda, tarım, ve medikal sektörlerinde kullanılır.

TÜRKİYE’DE SINIRLAMA GETİRDİ

2023’teki yönetmelik değişikliğiyle etilen oksitin gıdada kullanılmasıyla ilgili, “Gıda katkı maddeleri karışımları dahil olmak üzere Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinin EK-II ve EK-III’ünde belirtilen gıda katkı maddelerinde, kökeni ne olursa olsun, etilen oksidin 0,1 mg/kg’ın üzerinde kalıntısı bulunmamalıdır.” maddesi yer alır. Fakat uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı’nın (IARC) araştırmasından sonra Avrupa ülkeleri gıda ve tarım ülkelerinde kullanımını yasaklamıştı.

Öte yandan 13 Ocak 737500 numaralı bildirimde de Türkiye'den Fransa'ya giden bisküvilerde yabancı cisimler tespit edildi.