Koronavirüs salgını, elektrik üretim ve tüketimini etkiledi. Günlük tüketim, salgın öncesinde 750-800 milyon kilovatsaatten, 600-650 milyon kilovatsaate kadar geriledi. Sonra bir miktar attı. Tüketim, hafta sonları ve sokağa çıkma yasağının yaşandığı günlerde daha da azalıyor. 600 milyon kilovatsaatin altına iniyor.
Peki, Ramazan ayı elektrik tüketimini nasıl etkiliyor? İftar ve sahurda tüketim artıyor mu azalıyor mu? Ramazan ayı öncesinde nisan ayında Türkiye genelinde hafta içi birkaç günün sahur ve iftarda saatlik tüketimleri şöyle:
- 13 Nisan Pazartesi saat 02.00’de 21 milyon 853 bin kilovatsaat. Saat 03.00’te 21 milyon 180 bin kilovatsaat. Saat 04.00’te 21 milyon 133 bin kilovatsaat. İftara denk gelen saat 20.00’de 31 milyon 13 bin kilovatsaat. Günlük toplam tüketim 614 milyon 183 bin kilovatsaat.
- 14 Nisan Salı saat 02.00’de 23 milyon 909 bin kilovatsaat. Saat 03.00’te 23 milyon 178 bin kilovatsaat. Saat 04.00’te 22 milyon 980 bin kilovatsaat. İftara denk gelen saat 20.00’de 30 milyon 881 bin kilovatsaat. Günlük toplam tüketim 630 milyon 512 bin kilovatsaat.
- 15 Nisan Çarşamba, saat 02.00’de 23 milyon 903 bin kilovatsaat. Saat 03.00’te 23 milyon 200 bin kilovatsaat. Saat 04.00’te 23 milyon 138 bin kilovatsaat. İftara denk gelen saat 20.00’de 31 milyon 840 bin kilovatsaat. Günlük toplam tüketim 662 milyon 756 bin kilovatsaat.
TÜRKİYE GENELİ RAMAZAN AYI TÜKETİMLERİ
Elektrik tüketimi, Ramazan ayında iftar ve sahurda şöyle:
- 11 Mayıs Pazartesi, saat 02.00’de 25 milyon 403 bin kilovatsaat. Saat 03.00’te 24 milyon 874 bin kilovatsaat. Saat 04.00’te 23 milyon 858 bin kilovatsaat. İftara denk gelen saat 20.00’de 31 milyon 737 bin kilovatsaat. Günlük toplam tüketim 663 milyon 766 bin kilovatsaat.
- 12 Mayıs Salı, saat 02.00’de 27 milyon 912 bin kilovatsaat. Saat 03.00’te, 26 milyon 980 bin kilovatsaat. Saat 04.00’te 26 milyon 180 bin kilovatsaat. İftara denk gelen saat 20.00’de 31 milyon 889 bin kilovatsaat. Günlük toplam tüketim 685 milyon 981 bin kilovatsaat.
- 13 Mayıs Çarşamba, saat 02.00’de 28 milyon 192 bin kilovatsaat. Saat 03.00’te 27 milyon 291 bin kilovatsaat. Saat 04.00’te 26 milyon 545 bin kilovatsaat. İftara denk gelen saat 20.00’de 32 milyon 260 bin kilovatsaat. Günlük toplam tüketim 694 milyon 368 bin kilovatsaat.
BÖLGE FARKLILIKLARI
Tüketim, bölgeye göre farklılık gösteriyor. Bir elektrik dağıtım şirketinin üst yöneticisi, HABERTÜRK’e şunları söyledi:
“Bölgemizde, iftar saatlerinde elektrik tüketimi, Ramazan öncesine göre yüzde 5 düzeyinde düşüyor. İftarda, genelde üretim de ticaret de duruyor. Tüketim de azalıyor. Sahurda, Ramazan öncesine göre tüketim yüzde 10-12 dolayında artış gösteriyor” dedi.
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