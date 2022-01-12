İDO ve BUDO'da sefer iptalleri

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen seferler şöyle:

İDO

07.30 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş

07.45 -Bandırma-Yenikapı-Kadıköy

08.30 - Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

09.15 - Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa

BUDO

07.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci-Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)