Sultanlar şehri: Edirne

Edirne Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan'ın buluşma noktası. Bu nedenle tarihi kent hem yabancı hem de İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından gelen turistlere ev sahipliği yapıyor. Gastronomisi, el sanatları, Osmanlı İmparatorluğu ve Roma döneminden kalma eserleri ile turistlerin yoğun ilgisini çekiyor.

"Sultanlar Şehri, Şehirler Sultanı" olarak anılan Edirne'de Mimar Sinan'ın ustalık eseri olan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Selimiye Camisi başta olmak üzere, Eski ve Üç Şerefeli camiler, Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi ile Türk İslam Eserleri Müzesi, kentteki diğer müzeler, Edirne Büyük Sinagog, Sveti Georgi Kilisesi, Tunca ve Meriç köprüleri, tarihi Alipaşa, Bedesten ve Selimiye Arastası çarşıları ile Karaağaç bölgesi yerli ve yabancı turistlerin turizm rotasında yer alıyor.

Edirne'ye nasıl gidilir?

Edirne Türkiye’nin en büyük şehri olan İstanbul’a yaklaşık 2 saatlik uzaklıktadır. Hava yolu ile ulaşabileceğiniz İstanbul’dan Edirne’ye hemen her saat otobüs bulabilmeniz mümkün. Ayrıca diğer şehirlerden Edirne’ye düzenli otobüs seferleri bulunuyor. Edirne, aynı zamanda Avrupa’dan İstanbul’a ve İstanbul’dan Avrupa’ya yapılan tren seferlerinin de bir durağı halindedir.