Sultanlar şehri: Edirne

İstanbul ve Antalya'dan sonra en çok turist çeken Edirne; kültür, gastronomi, inanç ve doğa turizmindeki potansiyeliyle görülmeye değer bir şehir. Şehirde Mimar Sinan'ın, başta ustalık eseri olan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Selimiye Camisi başta olmak üzere pek çok eseri var.
Necmiye Uçansoy

Edirne Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan'ın buluşma noktası. Bu nedenle tarihi kent hem yabancı hem de İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından gelen turistlere ev sahipliği yapıyor. Gastronomisi, el sanatları, Osmanlı İmparatorluğu ve Roma döneminden kalma eserleri ile turistlerin yoğun ilgisini çekiyor.

 

"Sultanlar Şehri, Şehirler Sultanı" olarak anılan Edirne'de Mimar Sinan'ın ustalık eseri olan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Selimiye Camisi başta olmak üzere, Eski ve Üç Şerefeli camiler, Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi ile Türk İslam Eserleri Müzesi, kentteki diğer müzeler, Edirne Büyük Sinagog, Sveti Georgi Kilisesi, Tunca ve Meriç köprüleri, tarihi Alipaşa, Bedesten ve Selimiye Arastası çarşıları ile Karaağaç bölgesi yerli ve yabancı turistlerin turizm rotasında yer alıyor. 

Edirne'ye nasıl gidilir?

Edirne Türkiye’nin en büyük şehri olan İstanbul’a yaklaşık 2 saatlik uzaklıktadır. Hava yolu ile ulaşabileceğiniz İstanbul’dan Edirne’ye hemen her saat otobüs bulabilmeniz mümkün. Ayrıca diğer şehirlerden Edirne’ye düzenli otobüs seferleri bulunuyor. Edirne, aynı zamanda Avrupa’dan İstanbul’a ve İstanbul’dan Avrupa’ya yapılan tren seferlerinin de bir durağı halindedir.

Edirne'de nerelere gidilir ve ne yenir? 

  • Mimar Sinan'ın “Ustalık Eseri” Selimiye Camisi

    Osmanlı İmparatorluğu’nun gücünün zirvesinde olduğu yıllarda yaşayan Mimar Sinan, bu gücü adeta mimari ile şekillendiren bir deha olup, Selimiye Camisi ile imparatorluğun kudretini yansıttığı ve Osmanlı mimarisinin zirve noktasını meydana getirdiği söylenebilir. Hatta camiyi yalnızca Osmanlı’nın değil dünya mimarlık tarihinin en gözde eserlerinden biri olarak tanımlamak abartı olmaz. Selimiye Camisi ve Külliyesi’nin UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alıyor olması da bu gerçeğin tüm dünyaca kabul edildiğinin kanıtı.

  • Mecidiye Köprüsü

    Mecidiye Köprüsü ya da diğer adıyla Meriç Köprüsü, Edirne Karaağaç yolunda, Meriç Nehri üzerine yapılmıştır. 263 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğinde, 13 ayak üzerinde ve 12 sivri kemerli bir taş köprü olup yanlara doğru eğimlidir. Ayaklar arasında ayrıca boşaltma gözleri de bulunmaktadır. Ortasındaki yazıtlı köşkü mermerdendir.

  • Meriç ve Tunca Nehirleri

    Meriç ve Tunca Nehirleri “sular kenti” olarak bilinen Edirne’nin en önemli iki nehridir. Bu nehirlerin çevresinde mesire alanları ve dinlenme tesisleri vardır. Meriç Nehri, Bulgaristan’dan doğarak Edirne sınırlarından ülkemize girer ve Yunanistan ile olan sınırımızın bir bölümünü oluşturur. Nehrin üzerinde yer alan Meriç Köprüsü geçilerek ulaşılan Karaağaç’ta bulunan mesire yerleri nehirle bütünleşmiştir.

  • Adalet Kasrı

    Edirne Sarayı'nın sağlam kalan tek binası olan Adalet Kasrı, Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1561 yılında Mimar Sinan’a yaptırılmıştır. Zeminle beraber dört katlıdır, üst katında mermer fıskiyeli bir havuz bulunur. Divan-ı Hümayun (Bakanlar Kurulu) ve Yargıtay olarak kullanılmaktaydı. Rivayete göre Sultan Süleyman imparatorluğun kanunlarını burada yazmıştır. 

  • Enez Kalesi

    Antik Çağda Akropol olarak adlandırılan yüksek bir tepe üzerindeki kale, tarihçi Prokopios'e göre Balkanlardan gelen barbar akınlarını önlemek amacıyla yapılmıştır. Bizans öncesi yapıldığı düşünülüyor. MS. VI. yüzyılda Iustinianus’un kaleyi onardığı kaynaklarda geçmektedir. 

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