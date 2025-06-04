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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Lüksemburg'da - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek Lüksemburg'da

        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, bugün Lüksemburg'da resmi temaslarda bulunacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 10:05 Güncelleme: 04.06.2025 - 10:05
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        Bakan Şimşek Lüksemburg'da
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        Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, Şimşek, Lüksemburg Maliye Bakanı Gilles Roth'un daveti üzerine gittiği ülkede, resmi temaslar gerçekleştirecek.

        Şimşek, Lüksemburg Başbakanı Luc Frieden ve Roth ile ikili görüşmelerde bulunacak.

        Lüksemburg Borsası (LuxSE) ve Finans Merkezi (House of Finance) üst düzey yöneticileriyle de ayrı ayrı toplantılar gerçekleştirecek Şimşek'e, görüşmelerde, Lüksemburg'un finansal altyapısı ve sermaye piyasalarına dair kapsamlı bilgi sunulması bekleniyor.

        Bakan Şimşek, günübirlik temaslarının ardından gece yurda dönecek.

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