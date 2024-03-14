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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Hayvancılık destekleme ödemeleri ne kadar oldu, ne zaman hesaba yatacak? Bakan Yumaklı'dan son dakika açıklama geldi - Merak Edilenler Haberleri

        Hayvancılık destekleme ödemeleri ne kadar oldu?

        Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Van'a gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı burada açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, "Ülkedeki bütün yetiştiricilerin daha verimli, daha kaliteli, daha üretken şekilde üretimlerini yapabilmesi adına hayvancılık desteklerini yeniden revize ettik." şeklinde konuştu. Peki, hayvancılık destekleme ödemeleri ödemeleri ne kadar ve ne zaman hesaba yatacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2024 - 00:24 Güncelleme: 15.03.2024 - 00:24
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        • 1

          Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hayvancılık destekleme ödemelerine dair açıklamalarda bulundu. Yumaklı, "Hayvancılık yol haritasını açıklamıştık. Gençlerin, kadınların ve aile işletmelerinin desteklenmesi, hayvan hastalıklarıyla mücadele, sürü verimliliğini ve kalitesini artırmak adına sürünün değişimi, küçükbaş hayvanlara yapılacak olan aşıların ücretsiz şekilde tamamlanması gibi birçok husus yol haritamızda açıklanmış oldu." şeklinde konuştu. İşte, detaylar...

        • 2

          HAYVANCILIK DESTEKLEME ÖDEMELERİ NE KADAR?

          Anaç koyun, keçi desteği ve sürü yenileme desteği başta olmak üzere birçok başlıkta toplam 3 milyar 870 milyon liralık hayvancılık destekleme ödemeleri gerçekleştirilecek.

        • 3

          HAYVANCILIK DESTEKLEME ÖDEMELERİ NE ZAMAN HESABA YATACAK?

          3 milyar 870 milyon liralık hayvancılık destekleme ödemeleri, 15 Mart Cuma günü saat 18.00'den itibaren üreticilerin hesabına yatırılacak.

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        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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