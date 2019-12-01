Diz, "Boş karbonhidrat almayı bıraktım ve tamamen doğal bir beslenme planı uyguladım. Egzersiz yapmaya başladım ve ilk 4 ayda yaklaşık 23 kilo verdim. Yapabileceğimi düşündüğümden daha fazlasını başardım. Toplamda 45 kilo verdim. Kilo vermek sadece vücudumu değil aynı zamanda yaşamımı da değiştirdi" dedi.