23 ŞUBAT CUMA İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE HAVA NASIL?

İstanbul'da bugün hava yağışsız parçalı bulutlu olacak. Megakent'te hava sıcaklığının, en yüksek 13 derece; en düşük ise 6 derece olması bekleniyor.

Ankara'da ise hava puslu olacak. Başkent'te güneş kendisini pek göstermeyecek ve hava sıcaklığı bugün 13 dereceye kadar çıkacak.

İzmir ise bugün diğer büyükşehirlerin aksine yağmurlu olacak. Kent genelinde gün içerisinde sıcaklığın 18 dereceye kadar yükseleceği tahmin ediliyor.