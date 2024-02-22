Plan yapacaklar dikkat! 23 Şubat bugün hava nasıl?
Yurt genelinde hava durumu milyonların gündeminde yer alıyor. Son zamanlarda yurt genelinde yağış ve soğuk hava etkili olurken Meteoroloji hava durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte "İstanbul'da bugün hava nasıl olacak, yurt genelinde hava nasıl?" sorularının yanıtları ile 23 Şubat Cuma güncel hava durumu raporu...
- 1
Yurt genelinde soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. İstanbul'da ve tüm yurtta bugün havaların nasıl olacağı merak konusu oldu. Peki, 23 Şubat Cuma günü İstanbul'da yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? İşte ülke genelinde hava durumu hakkında merak edilenler...
- 2
23 ŞUBAT CUMA İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE HAVA NASIL?
İstanbul'da bugün hava yağışsız parçalı bulutlu olacak. Megakent'te hava sıcaklığının, en yüksek 13 derece; en düşük ise 6 derece olması bekleniyor.
Ankara'da ise hava puslu olacak. Başkent'te güneş kendisini pek göstermeyecek ve hava sıcaklığı bugün 13 dereceye kadar çıkacak.
İzmir ise bugün diğer büyükşehirlerin aksine yağmurlu olacak. Kent genelinde gün içerisinde sıcaklığın 18 dereceye kadar yükseleceği tahmin ediliyor.
- 3
TÜRİYE GENELİNDE YARIN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji'nin 23 Şubat Cuma gününe ilişkin yayımladığı hava durumu raporuna göre; bugün ülkenin doğusunda yağış hakim olurken; diğer bölgeler daha sakin bir gün geçirecek. Yurdun en soğuk ili ise kar yağışı beklenen ve sıcaklığın -3'e kadar düşeceği Ardahan olacak. Öte yandan Adana bulutlu 21 derece ile en sıcak ilimiz olacak.
-