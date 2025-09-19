Hatayspor: 2 - Boluspor: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Hatayspor sahasında Boluspor'u ağırladı. Mücadele iki takımın karşılıklı golleriyle 2-2 eşitlikle sonuçlandı.
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasındaki Atakaş Hatayspor-Boluspor karşılaşması, 2-2 bitti.
Stat: Mersin
Hakemler: Yunus Dursun, Ömer Tevfik Özkoç, Kurtuluş Aslan
Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kilama (Dk. 24 Cengiz Demir), Görkem Sağlam (Dk. 62 Selimcan Temel), Bamgboye, Massanga Matondo, Engin Can Aksouy, Rui Pedro (Dk. 74 Kamil Ahmet Çörekçi), Recep Burak Yılmaz, Kerim Alıcı, Ünal Emre Durmuşhan (Dk. 61Deniz Aksoy), Abdulkadir Parmak
Boluspor: Orkun Özdemir, De Lima (Dk. 86 Mustafa Alptekin Çaylı), Devran Şenyurt, Liço, Hasani, Doğan Can Davas (Dk.78 Arda Usluoğlu), Işık Kaan Arslan, Kouagba, Rasheed (Dk. 46 Boakye), Arda Işık (Dk. 46 Onur Öztonga), Balburdia
Goller: Dk. 7 Bamgboye, Dk. 33 Rui Pedro (Atakaş Hatayspor) Dk. 60 (Penaltıdan), Dk. 90+6 Hasani (Boluspor)
Sarı kartlar: Dk. 40 Liço, Dk. 43 Hasani (Boluspor) Dk. 43 Abdulkadir Parmak, Dk. 52 Görkem Sağlam, Dk. 54 Recep Burak Yılmaz, Dk. 68 Bekaj, Dk. 90+5 Massanga Matondo, Engin Can Aksoy (Atakaş Hatayspor)