Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.356,04 %-1,26
        DOLAR 38,9767 %0,13
        EURO 44,2243 %0,49
        GRAM ALTIN 4.204,13 %1,96
        FAİZ 45,11 %0,78
        GÜMÜŞ GRAM 41,95 %1,34
        BITCOIN 107.867,00 %-0,36
        GBP/TRY 52,8297 %1,00
        EUR/USD 1,1362 %0,72
        BRENT 64,78 %0,53
        ÇEYREK ALTIN 6.873,76 %1,96
        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Soru cevap Hastalanan işçi kıdem tazminatı alabilir mi? - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Hastalanan işçi kıdem tazminatı alabilir mi?

        Kendi isteğiyle işten ayrılan işçinin kıdem tazminatı alabilmesi belli şartlara bağlıdır. Sağlık gerekçesiyle işten ayrılan işçinin kıdem tazminatı alabilmesi de belli koşulların varlığı halinde mümkündür. Peki sağlık gerekçesiyle işten ayrılan işçinin kıdem tazminatı alabilmesinin koşulları nedir? Ahmet Kıvanç, Habertürk okurlarının sorularını yanıtladı...

        Giriş: 24.05.2025 - 08:52 Güncelleme: 24.05.2025 - 08:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        İşçinin kıdem tazminatı hakkı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAĞLIĞI BOZULDUĞU İÇİN İŞTEN AYRILAN İŞÇİ KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR Mİ?

        2007 yılından beri özel sektörde işçi olarak çalışıyorum. 2017 yılındaki kalp ameliyatı nedeniyle %50 engelli raporu alarak erken emekli oldum. Çalıştığım iş yeri tazminatımı ödeyerek tekrar beni emekli işçi olarak işe aldı. Şimdilik ayrılmayı düşünmüyorum fakat ileride sağlık sorunlarımın artmasından endişe ediyorum. Sağlık sebebiyle çalıştığım iş yerinden ayrılırsam tazminat alma hakkım var mıdır? Yahut hangi yolu izlemeliyim ki çalıştığım sürenin tazminatını alabileyim? (Mustafa D.)

        REKLAM

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        Emekli işçinin kıdem tazminatı alma kuralları normal işçiler ile aynıdır. Kıdem tazminatını aldıktan sonra aynı iş yerinde çalışan veya emekli olduktan sonra yeni bir iş yerinde çalışan işçi haklı bir sebep olmadan kendi isteğiyle işten ayrıldığında kıdem tazminatı alamaz. İşveren haklı bir sebep olmadan işten çıkartırsa kıdem tazminatını ödemek zorundadır.

        Ancak, İş Kanununun 24’üncü maddesine göre, yaptığı iş işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlike oluşturursa işçi kendi isteği ile işten ayrıldığında kıdem tazminatı alabilir.

        Kanunun bu hükmünden yararlanarak kıdem tazminatı alabilmeniz için yaptığınız işin sağlığınıza zarar verdiğine dair heyet raporu almanız gerekir. Hastalığınızla ilgili uzman hekimlerden oluşan heyetin, yaptığınız işin, niteliğinden doğan sebeple sağlığınız veya yaşayışınız için tehlikeli olup olmadığına karar vermesi gerekir. İşveren heyet raporuna itiraz ederse mahkeme, iş güvenliği bilirkişisi eşliğinde rahatsızlığınız ve çalışmanızın iş yerinde iş güvenliğini tehlikeye düşürüp düşürmediği hususlarını tespit edecek nitelikte rapor almanızı isteyebilir. Mahkeme verilen raporu yeterli görürse kıdem tazminatınızı alabilirsiniz. Aksi takdirde işe bağlı olmayan kalp rahatsızlığınız olması size doğrudan kıdem tazminatı alma hakkı vermez.

        REKLAM

        MEMLEKETE TAŞINMAK ZORUNDA KALAN İŞÇİ KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR Mİ?

        Emekli olarak iki yıldır çalışmaya devam ediyorum. Ev sahibi evi sattı ben de memlekete dönmek istiyorum ama iki senelik kıdem tazminatımı alabilir miyim? Bunun için ne yapmam gerekiyor? (Ümit Ö.)

        İşçinin kendi isteğiyle işten ayrılması halinde hangi durumda kıdem tazminatı alabileceği 1475 Sayılı Eski İş Kanununun halen yürürlükte bulunan 14’üncü maddesinde düzenlenmektedir. Bunlar erkek işçinin askerlik sebebiyle işten ayrılması, kadın işçinin evlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde çalışmayı bırakması, yaş dışındaki emeklilik koşullarının yerine getirilmesi ve emeklilik sebebiyle işten ayrılma halleridir. Bunların hiçbiri emekli işçi olarak sizi kapsamıyor.

        Söz konusu hallerin dışında işçinin haklı bir sebeple işten ayrılması halinde kıdem tazminatını alma hakkı doğar. İşçi açısından haklı sebeple işten ayrılma gerekçeleri arasında ücretin zamanında ve eksiksiz ödenmesi başı çekmektedir. Ücret kavramının içine fazla çalışma ücreti, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerindeki çalışma ücreti de girmektedir. İşveren fazla çalışma, ulusal bayram ve genel tatil dahil ücretinizi zamanında ödemezse veya eksik öderse, bunu gerekçe göstererek işten ayrılmanız halinde kıdem tazminatınızı alabilirsiniz.

        REKLAM

        İş Kanununda hangi gerekçe ile olursa olsun memleketine veya başka kente taşınmak zorunda kalanlara kıdem tazminatı ödeneceğine dair bir hüküm bulunmamaktadır.

        YAŞ DIŞINDAKİ EMEKLİLİK KOŞULLARINI YERİNE GETİRENLER NASIL KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR?

        2004 yılı aralık ayında sigortalı çalışmaya başladım. Toplam 6850 prim günüm var. Sekiz yıldır aynı iş yerinde çalışıyorum. Prim günüm 7000 olunca kıdem tazminatı alabilir miyim? Ya da hangi yolu izlemeliyim? (Mehmet G.)

        İş Kanununa göre, yaş dışındaki emeklilik koşullarını yerine getirenler işten ayrıldıklarında kıdem tazminatını alabilirler. Yaş dışındaki emeklilik koşulları sigortalı çalışmaya başlama tarihine göre değişmektedir.

        Sigortalı çalışmaya 8 Eylül 1999 öncesinde başlayanlar 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim gününü tamamlayarak, 8 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 tarihleri arasında çalışmaya başlayanlar ise 25 yıl sigortalılık süresi ve 4500 prim gününü, ya da sigortalılık süresine bakılmaksızın 7000 prim gününü tamamladıklarında kıdem tazminatı alabilirler.

        REKLAM

        Bu şekilde kıdem tazminatı alabilmek için 7000 prim gününü tamamlayınca öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlüğüne veya bağlı bulunduğunuz sosyal güvenlik merkezine başvurarak “Kıdem tazminatı alabilir” yazısı talep etmelisiniz. SGK’dan alacağınız bu yazıyı işverene vererek, kıdem tazminatınızı isteyebilirsiniz.

        SGK’dan bu yazıyı almadan işten ayrılırsanız kıdem tazminatı alma hakkınızı kaybedersiniz. Bu nedenle mutlaka önce SGK’dan yazıyı alıp işverene sunduktan sonra işten ayrılmalısınız.

        HER ENGELLİ ÇOCUK ANNESİNİN ERKEN EMEKLİLİK HAKKI VAR MIDIR?

        On yaşında, yüzde 90 engelli kızım var. Eşimin erken emeklilik hakkı var mıdır? (Murat K.)

        Başkasının bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu bulunan annelerin sigortalı çalıştıkları prim günlerine 4’te 1 oranında ilave edilir. İlave edilen süre kadar emeklilik yaşları öne çekilir. Çalıştıkları her 360 güne karşılık, prim günlerine 90 gün ilave edilerek 450 gün çalışmış sayılırlar. Emeklilik yaşları da her 360 güne karşılık 90 gün öne çekilir.

        Bu haktan yararlanabilmek için eşinizin sigortalı bir işte çalışması veya isteğe bağlı sigorta primi ödemesi gerekir. Sigortalı bir işte çalışmayan, isteğe bağlı sigorta primi ödemeyen engelli çocuk annelerinin emeklilik hakkı bulunmamaktadır.

        REKLAM

        KARDEŞİ ÖLEN KADININ YETİM AYLIĞI ARTAR MI?

        Annem için yazıyorum. Babam 2007 yılında, dedem ise 1987 yılında vefat etti. Babam SSK emeklisi, babası ise BAĞ-KUR emeklisi. Babam vefat ettiğinde teyzem babasından yetim aylığı almakta idi. Annem de resmi başvurularını yaparak hem babamdan hem de dedemden ölüm aylığı almaya başladı. Sonra bir dönem dedemden aldığı maaş kesildi. Geri ödeme yaptık. Açtığımız davayı kazandık, geriye yönelik birikmiş maaşı aldık. Şu an hem babamdan SSK hem de dedemden BAĞ-KUR maaşı alıyor.

        Annemin babasından maaş alan teyzem 2012 yılında vefat etti. Her iki kız kardeş de babasından %25 oranında maaş alıyordu. Teyzem öldüğü için annemin aylığında herhangi bir artış olması gerekir mi? Babasından başka maaş alan kimse kalmadığı için maaşı yükselir mi? Yükselir ise ne yapmak gerekir? 2012’den itibaren geriye yönelik talep etme hakkımız var mı? (Ebru K.)

        Birden fazla aylık alanların hakları, aylığı hangi tarihte almaya hak kazandıklarına göre değişir. Ekim 2008 tarihinden önce birden fazla dosyadan gelir ve aylık almakta olanlar paylarına düşen aylıkların tamamını alırlar. Anneniz dul aylığını ve yetim aylığını almaya 2007 yılında hak kazandığına göre, iki dosyadan da payına düşen aylıkların tamamını alma hakkına sahiptir.

        Yetim aylığı normalde yüzde 25 oranında ödenir. Ancak, kendisinden başka aylık alan kişi yoksa yetim aylığı yüzde 50 oranında bağlanır. Anneniz 2007 yılında yetim aylığı almaya başladığı için kardeşi 2012 yılında vefat ettikten sonra yetim aylığının yüzde 50’ye yükseltilmesi gerekir. Yetim aylığının artırılması için SGK’ya başvuru yapmalı. Başvuru yaptığı tarihten geriye doğru son beş yıllık döneme ait yetim aylığı farklarını alabilir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kıdem tazminatı
        #sağlık
        #Emekli işçi
        #Engelli çocuk
        #erken emeklilik
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sıcaktan bunaldı... Hakan astsubay gözyaşına boğdu!
        Sıcaktan bunaldı... Hakan astsubay gözyaşına boğdu!
        Kesik baş cinayetinde kan donduran itiraf: Sevgilim azmettirdi!
        Kesik baş cinayetinde kan donduran itiraf: Sevgilim azmettirdi!
        Temmuz gibi cumartesi! İllerimizde hava durumu...
        Temmuz gibi cumartesi! İllerimizde hava durumu...
        ABD Suriye'ye yaptırımları hafifletti
        ABD Suriye'ye yaptırımları hafifletti
        Sulama kanalına düşen kardeşini kurtarmak isteyen Dilan, hayatını kaybetti
        Sulama kanalına düşen kardeşini kurtarmak isteyen Dilan, hayatını kaybetti
        Fenerbahçe Beko finalde!
        Fenerbahçe Beko finalde!
        Fransa'da öldürülen Türk genci için yürüdüler
        Fransa'da öldürülen Türk genci için yürüdüler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya Başbakanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya Başbakanı ile görüştü
        Dünyanın taşa oyulan en büyük yaşam merkezi
        Dünyanın taşa oyulan en büyük yaşam merkezi
        İtalya'da şampiyon Napoli!
        İtalya'da şampiyon Napoli!
        Altın Oscar heykelinin kökeni bakın neymis!
        Altın Oscar heykelinin kökeni bakın neymis!
        7 yıl sonra gelen final!
        7 yıl sonra gelen final!
        Trump'tan Samsung için vergi sinyali
        Trump'tan Samsung için vergi sinyali
        Lavrov Zelenskiy'nin meşruiyetini gündeme getirdi
        Lavrov Zelenskiy'nin meşruiyetini gündeme getirdi
        Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık sözleri hakkında açıklama
        Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık sözleri hakkında açıklama
        Kurban Bayramı tatili uzatılmadı
        Kurban Bayramı tatili uzatılmadı
        Karar çıktı
        Karar çıktı
        Avrasya Tüneli'nin işletmecileri gözaltında
        Avrasya Tüneli'nin işletmecileri gözaltında
        Galatasaray'da imzalar, vedalar ve beklentiler!
        Galatasaray'da imzalar, vedalar ve beklentiler!
        James Bond burada çekilmişti! Adana'dan Kayseri'ye 'yeşil' yolculuk
        James Bond burada çekilmişti! Adana'dan Kayseri'ye 'yeşil' yolculuk
        Habertürk Anasayfa