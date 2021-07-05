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İTÜ ARI Teknokent firmalarından Vagustim, Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne ihracat yapma başarısı gösterdi.

Yerli sağlık girişiminin biyoelektronik tıp alanında geliştirdiği dijital sağlık teknolojisinin, Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki klinik çalışmalarda doktorlar ve araştırmacılar tarafından kullanılacağı kaydedildi.

Mobil uygulama kontrollü, stimülasyon parametreleri ayarlanabilen, kişiselleştirilmiş vagus sinir uyarımı cihazını geliştiren Vagustim'in ürününün, hayati organları ve sistemleri kontrol eden otonom sinir sisteminin dengesinin bozulması sonucu oluşan disfonksiyon kaynaklı hastalıkların tedavisinde kullanılmaya aday bir teknoloji olduğu bildirildi.

Yapılan açıklamaya göre, cihazın öncelikli hedef endikasyonları arasında migren ve fibromyalji gibi kronik ağrılar, sportif toparlanma ve bağışıklık sisteminin aşırı reaksiyonu ile oluşan hiperinflamatuar durumlar ve oto-immün hastalıklar yer alıyor.

Verilen bilgiye göre, 2019 yılında Eczacıbaşı Topluluğu'nun Kurumsal İnovasyon ve Girişimcilik Programı finalisti olarak Eczacıbaşı Momentum, Emre Çorak, Hasan Kapar ve Erman Turan'dan yatırım alan Vagustim, 2020'de TÜBİTAK'ın en prestijli destek programlarından biri olan 1511'den yaklaşık 1 milyon TL'lik hibe almaya hak kazandı. Aynı zamanda İTÜ Çekirdek girişimi olan Vagustim, 2018'de düzenlenen Big Bang Start-up Challenge'ta ilk 5'te yer aldı.

2021 sonunda yeni bir yatırım turunu tamamlamaya hazırlanan girişim, belgelendirme, seri üretim ve pazarlama konularında daha hızlı yol alarak büyümeyi planlıyor.