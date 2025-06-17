Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 9.393,13 %0,46
        DOLAR 39,3861 %0,10
        EURO 45,6241 %0,20
        GRAM ALTIN 4.297,87 %0,31
        FAİZ 43,64 %-1,04
        GÜMÜŞ GRAM 46,87 %1,91
        BITCOIN 105.393,00 %-3,16
        GBP/TRY 53,3930 %-0,13
        EUR/USD 1,1563 %0,02
        BRENT 74,44 %1,65
        ÇEYREK ALTIN 7.027,01 %0,31
        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Harita ve navigasyon uygulamalarının geliştirilmesi için düğmeye basıldı - Teknoloji Haberleri

        Harita ve navigasyon uygulamalarının geliştirilmesi için düğmeye basıldı

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, konum tabanlı hizmetler alanında milli çözümlerin geliştirilmesi ve inovatif uygulamaların önünün açılması hedefiyle "Harita ve Navigasyon Uygulaması Geliştirme Projeleri Çağrısı"nı açtıklarını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 13:02 Güncelleme: 17.06.2025 - 13:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Navigasyon uygulamaları gelişecek"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dijital egemenliğin güçlendirilmesi hedefiyle harita ve navigasyon uygulamalarında milli çözümleri ileri düzeylere taşıyacaklarına işaret etti.

        Stratejik öneme sahip konum tabanlı hizmetler alanında milli çözümler geliştirilmesi ve inovatif uygulamaların önünün açılması hedefiyle "Harita ve Navigasyon Uygulaması Geliştirme Projeleri Çağrısı"nı başlattıklarını belirten Kacır, şunları kaydetti:

        "Çağrı kapsamında, ülkemizdeki kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun, 112 ile iletişime geçebilen, karbon ayak izi hesaplayabilen, gerçek zamanlı trafik verisi sunabilen, yenilikçi özellikleriyle yüksek performanslı, kullanıcı dostu ve yapay zeka destekli navigasyon uygulamaları geliştirilmesini amaçlıyoruz. Dijital egemenliğimizi tahkim etmek, harita ve navigasyon alanında yerli ekosistemi güçlendirmek ve uluslararası rekabet gücümüzü artırmak amacıyla başlattığımız programa, yatırımcılarımızı ve sektör paydaşlarımızı davet ediyorum."

        Kacır'ın paylaşımında yer alan bilgilere göre, çağrıya yönelik başvurular, "http://rip.sanayi.gov.tr" adresinden 15 Ağustos'a kadar yapılabilecek.

        Çağrıyla, dijital egemenlik ve veri bağımsızlığı sağlayacak, yerel ihtiyaçlara göre özelleştirilmiş, yapay zeka teknolojileriyle kişiselleştirilebilen, güncel haritalar ile operasyonel verimlilik sağlayacak bir uygulama hedefleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
        İran gerçekten nükleer silah yapmaya yakın mı?
        İran gerçekten nükleer silah yapmaya yakın mı?
        Trump: Ateşkesten daha iyi bir yol arıyorum
        Trump: Ateşkesten daha iyi bir yol arıyorum
        Sanders'tan ABD'nin İran'a karşı eylemlerini engelleyecek yasa tasarısı
        Sanders'tan ABD'nin İran'a karşı eylemlerini engelleyecek yasa tasarısı
        "Petrol fiyatları yukarı çıkabilir"
        "Petrol fiyatları yukarı çıkabilir"
        Altın ve petrol yükselişte
        Altın ve petrol yükselişte
        "ABD İran'a görüşme önerdi" iddiası
        "ABD İran'a görüşme önerdi" iddiası
        Filenin Sultanları, İstabul'da sahne alıyor!
        Filenin Sultanları, İstabul'da sahne alıyor!
        Ertan Yıldız'ın ifadesi ortaya çıktı
        Ertan Yıldız'ın ifadesi ortaya çıktı
        Kerem ve Jelert'e talip çıktı!
        Kerem ve Jelert'e talip çıktı!
        Aile Hekimliğinde yeni dönem
        Aile Hekimliğinde yeni dönem
        Fenerbahçe'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Fenerbahçe'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        İki grup bıçaklarla saldırdı! Diyarbakır'da kanlı düello!
        İki grup bıçaklarla saldırdı! Diyarbakır'da kanlı düello!
        Dehşet anı kamerada! Takside otururken ölüme savruldu!
        Dehşet anı kamerada! Takside otururken ölüme savruldu!
        Yengesini baltayla katletti! Yargıtay'dan önemli karar!
        Yengesini baltayla katletti! Yargıtay'dan önemli karar!
        ÖTV'de kapsamlı değişiklik yolda
        ÖTV'de kapsamlı değişiklik yolda
        Çocukların kavgası çatışmayla bitti! İyi niyeti öldürdü!
        Çocukların kavgası çatışmayla bitti! İyi niyeti öldürdü!
        Gizemli kutu ile dolandırıcılık
        Gizemli kutu ile dolandırıcılık
        Bodrum'un yüzen sarayları
        Bodrum'un yüzen sarayları
        Z kuşağının hobileri değişti
        Z kuşağının hobileri değişti
        Habertürk Anasayfa