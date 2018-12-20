9 ülkede 80’den fazla radyo ve televizyon kanalında 1 milyondan fazla eser takip eden Telifmetre, 2018 yılının en çok dinlenen sanatçılarını açıkladı. Raporda yer alan verilere göre, 2018 yılında radyolarda en çok çalan ve klipleri müzik kanallarında en çok yayınlanan kadın sanatçı Hande Yener oldu.

Telifmetre resmi verilerine göre Hande Yener, 2018 yılını 154 eserle 108 bin 168 kez yayınlanarak şampiyon tamamladı.

2017 yılını tüm kategorilerde birinci olarak kapatan Hande Yener, bu yıl da geleneği bozmayarak zirveyi kimseye kaptırmadı.