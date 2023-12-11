BU HAFTA YENİ HALKA ARZ VAR MI, HANGİ ŞİRKETLER HALKA ARZ OLACAK?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), son haftalık bülteninde Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin halka arz başvurusunun onaylandığını duyurdu.

AVRUPAKENT GYO HALKA ARZ

Avrupakent GYO, halka arz ile 335.000.000 TL olan mevcut sermayesini 65.000.000 TL artırarak 400.000.000 TL’ye çıkaracak. Halka arzda ayrıca mevcut ortaklardan Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait 23.621.365 TL, Süleyman Çetinsaya'ya ait 11.310.012 TL, Gökhan Çetinsaya'ya ait 32.286 TL, Nurcan Çetinsaya'ya ait 32.286 TL ve Serhan Çetinsaya'ya ait 4.051 TL nominal değerli C grubu payların satışı da gerçekleştirilecek.

Böylece toplamda 35.000.000 TL nominal değerli pay satışı ile birlikte Avrupakent GYO halka arzında 100.000.000 TL nominal değerli paylarını satışı gerçekleşecek. Halka arzda paylar 55,08 TL sabit fiyattan satılacak. Paylar bireysel yatırımcı ve şirket çalışanlarına eşit dağıtılacak.