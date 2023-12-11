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        Haberler Ekonomi Borsa Halka arz takvimi: 11-15 Aralık 2023 bu hafta halka arz var mı, hangi şirketler halka arz olacak? - Borsa Haberleri

        Halka arz takvimi: 11-15 Aralık 2023 bu hafta halka arz olacak şirketler

        Sermaye Piyasası Kurulu bu hafta halka arz olacak şirketleri duyurdu. SPK bir şirketin daha halka arz başvurusunu onayladı. Haftalık bültene göre; Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz ediliyor. Bu kapsamda "Hangi şirketler halka arz olacak?" sorusu gündeme geldi. İşte, 11-15 Aralık 2023 SPK halka arz takvimi ile talep toplama tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2023 - 16:57 Güncelleme: 11.12.2023 - 16:57
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        • 1

          Borsa yatırımcıları SPK tarafından yayımlanan Aralık ayı halka arz takvimini araştırıyor. Halka arzlara katılmak isteyenler için; "Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak, talep toplama tarihleri ne zaman?" sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte, 11-15 Aralık 2023 halka arz takvimi tarihleri...

        • 2

          11-15 ARALIK 2023 HALKA ARZ TAKVİMİ TARİHLERİ

          13-14-15 Aralık 2023 - Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

        • 3

          BU HAFTA YENİ HALKA ARZ VAR MI, HANGİ ŞİRKETLER HALKA ARZ OLACAK?

          Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), son haftalık bülteninde Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin halka arz başvurusunun onaylandığını duyurdu.

          AVRUPAKENT GYO HALKA ARZ

          Avrupakent GYO, halka arz ile 335.000.000 TL olan mevcut sermayesini 65.000.000 TL artırarak 400.000.000 TL’ye çıkaracak. Halka arzda ayrıca mevcut ortaklardan Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait 23.621.365 TL, Süleyman Çetinsaya'ya ait 11.310.012 TL, Gökhan Çetinsaya'ya ait 32.286 TL, Nurcan Çetinsaya'ya ait 32.286 TL ve Serhan Çetinsaya'ya ait 4.051 TL nominal değerli C grubu payların satışı da gerçekleştirilecek.

          Böylece toplamda 35.000.000 TL nominal değerli pay satışı ile birlikte Avrupakent GYO halka arzında 100.000.000 TL nominal değerli paylarını satışı gerçekleşecek. Halka arzda paylar 55,08 TL sabit fiyattan satılacak. Paylar bireysel yatırımcı ve şirket çalışanlarına eşit dağıtılacak.

        • 4

          Avrupakent GYO halka arzına ilişkin taslak izahnamede elde edilecek gelirin %80’lik kısmının yatırım finansmanında ve %20’lik kısmının Şişli Projesi finansmanında kullanılacağı belirtildi.

          Payların tamamının satışının ardından şirketin halka arz büyüklüğünün yaklaşık 5,5 milyar TL olması beklenirken halka açıklık oranı %25 olacak.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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