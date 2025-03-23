Hakem Zwayer'den Macaristan - Türkiye maçına oruç arası
UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan-Türkiye maçının 10. dakikasında milli futbolcularımızın oruçlarını açması için kısa bir süre ara verildi.
UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu rövanşında Türkiye'nin deplasmanda Macaristan’a konuk olduğu karşılaşmanın 9’uncu dakikasında futbolcular oruçlarını açtı.
Mücadelenin 9’uncu dakikasında orta alanda yaşanan bir pozisyonun ardından Alman hakem Felix Zwayer, futbolcuların oruçlarını açması için oyunu durdurdu.
Hakem Zwayer’in düdüğünün ardından yedek kulübesinin önüne gelen milli futbolcular, hurma ve suyla oruçlarını açtı. Kısa aranın ardından oyun devam etti.