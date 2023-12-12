Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        40
        Galatasaray
        GS
        40
        Trabzonspor
        TS
        26
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        26
        Beşiktaş
        BJK
        26
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        23
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        23
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        22
        Kasımpaşa
        KSM
        21
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        18
        MKE Ankaragücü
        MKE
        18
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        18
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        17
        Rams Başakşehir
        İBFK
        15
        Gaziantep FK
        GFK
        15
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        14
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        14
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        13
        İstanbulspor
        İST
        8
        Haberler Spor Futbol Hakem Derneği'nden çağrı: "Maçlara çıkmayın!" - Futbol Haberleri

        Hakem Derneği'nden çağrı: "Maçlara çıkmayın!"

        Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği, Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası tüm hakemlere maçlara çıkmama çağrısı yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 01:04 Güncelleme: 12.12.2023 - 01:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakemlere maça çıkmama çağrısı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Başkanı Abdurrahman Arıcı, hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı nedeniyle hakemlerin tepki olarak maçlara çıkmaması gerektiğini söyledi.

        Başkandan hakeme saldırı!
        Başkandan hakeme saldırı!

        Arıcı, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Umut Meler'e yapılan saldırıya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çok üzücü bir olay. FIFA hakemimiz Halil Umut Meler'e yapılan bu saldırıyı şiddetle Türk hakemleri olarak kınıyoruz. Yapılan saldırıyı kınamak adına ilk etapta hakemlerimizin maçlara çıkmaması gerektiğini düşünüyorum. Arkadaşlarımızın da görüşü bu yönde. Artık diğer aşamaları geçtik." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Dernekten "Futbolumuz için kara gece" başlığıyla yapılan açıklamada ise "Bu hadiseyi gerçekleştirenlerin futbolun içinde (sözde) futbol adamı olarak yer alması bizleri derinden yaralamıştır. Futbolu yönetenlerin ve Türk adaletinin bu elim hadise karşısında gereken bütün ağır cezai işlemleri yapacağına inanıyoruz, inanmak istiyoruz." denildi.

        Bakan Tunç: Adli soruşturma başlatıldı
        Bakan Tunç: Adli soruşturma başlatıldı

        Bu olayın kınamalarla geçiştirilmemesi gerektiğinin altı çizilerek, şunlar kaydedildi:

        "Geldiğimiz noktada, artık sözün bittiği yerdeyiz. Türk futbolu adına kapkara bir iz bırakan bu gecenin takipçisi olacağız. Bütün kamuoyunun ortak olarak tepki gösterip, lanetlemesi gereken bu olay umarız ki milat olur. Birkaç basit kınamayla geçiştirilemeyecek olan bu hadise sonunda bu tarz insanların Türk futbolundan uzaklaştırılması ilk beklentimizdir. Bu elim hadise Türk futbolunun tarihine kara bir leke olarak işlenecek ve verilecek ceza da tarafımızca bu minvalde değerlendirilecektir. FIFA hakemimiz Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, saldırıları gerçekleştiren, sebebiyet veren ve aynı zihniyette olan herkesi şiddetle lanetliyoruz.

        MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası FIFA hakemimiz Halil Umut Meler'e yapılan şiddetli saldırı, sadece hakemimiz Meler'e değil tüm hakem camiasına yapılmıştır. En üst kademeden alt kademeye kadar tüm hakemlerimize müsabakalara çıkmama çağrımızı buradan ilan ediyoruz."

        SÜPER LİG HAKEMLERİ "MAZERET" BİLDİRDİ

        Öte yandan Süper Lig hakemlerinin, bilgisayar sistemi üzerinden "mazeret" girdikleri ve bu hafta maçlara çıkmama kararı aldıkları öne sürülüyor. Gözler Merkez Hakem Kurulu'na çevrildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Başkandan hakeme saldırı!
        Başkandan hakeme saldırı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hakem saldırısına sert tepki!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hakem saldırısına sert tepki!
        Faruk Koca için gözaltı kararı!
        Faruk Koca için gözaltı kararı!
        "Kabul edilemez!"
        "Kabul edilemez!"
        İşte utanç görüntüleri
        İşte utanç görüntüleri
        TFF olağanüstü toplandı!
        TFF olağanüstü toplandı!
        Şimşek: Yıllık enflasyondaki düşüş 2024 yılı Haziran ayında görülecek
        Şimşek: Yıllık enflasyondaki düşüş 2024 yılı Haziran ayında görülecek
        Okan Buruk'tan saygısızlık sözlerine cevap!
        Okan Buruk'tan saygısızlık sözlerine cevap!
        ABD'den İsrail'e: Endişeliyiz
        ABD'den İsrail'e: Endişeliyiz
        Yeni yargı paketinde soyadı düzenlemesi!
        Yeni yargı paketinde soyadı düzenlemesi!
        Kuryelerle ilgili yönetmelik değişikliği geliyor
        Kuryelerle ilgili yönetmelik değişikliği geliyor
        Arat'tan kadro dışı oyuncular için açıklama
        Arat'tan kadro dışı oyuncular için açıklama
        Asgari ücret görüşmeleri başladı
        Asgari ücret görüşmeleri başladı
        "Türkiye'nin boşa akacak suyu yok"
        "Türkiye'nin boşa akacak suyu yok"
        Bu kez de sigortanın 'fenomen'i oldu
        Bu kez de sigortanın 'fenomen'i oldu
        Somali'den sonra Yemen... Eski Savunma Bakanı'nın oğlu kaza yaptı!
        Somali'den sonra Yemen... Eski Savunma Bakanı'nın oğlu kaza yaptı!
        2023'te en çok kimleri ve neleri aradık?
        2023'te en çok kimleri ve neleri aradık?
        Köyde tek başına yaşıyor!
        Köyde tek başına yaşıyor!
        Kimliğini yenilemeyenler dikkat!
        Kimliğini yenilemeyenler dikkat!
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i" yemin etti
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i" yemin etti
        Habertürk Anasayfa