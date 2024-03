Haftanın Kitapları

GECE VE SONRA

(Claire Daverley)



Claire Daverley’nin hakları 24 ülkeye satılan, ilişkilerin bizi götürdüğü kusurlu ve karmaşık yolları ele aldığı ilk romanı 'Gece ve Sonra’yı Domingo Yayınevi tarafından Emrah Serdan çevirisiyle okurlarla buluştu. Will ile Rosie'nin yolları henüz ergenlik yıllarındayken kesişir. Her anlamda birbirlerinin zıddı iki genç. Herkesin gözünde mükemmel, geleceği parlak, planları hazır Rosie ve onun ikiz kardeşinin öngörülemez ve asi arkadaşı Will. Bir gece bir kâse mısır gevreğiyle başlayan, paylaşılan müzikler, birlikte çıkılan gizli yürüyüşler ve gece yarısı yapılan telefon konuşmalarıyla ilerleyen arkadaşlıkları önce kaçınılmaz sonra da –yaşadıkları bir trajedi sonucu– imkânsız bir ilişkiye dönüşür... Dostluk ve sadakatin, ikinci şansların ve kaçırılan fırsatların, söylenen ve söylenmeyen sözlerin, hayatın araya girmesinin hikayesi...