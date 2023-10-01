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        Haberler Ekonomi Altın HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI SON DURUM | 1 Ekim 2023 Pazar bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar ve kaç TL? Canlı altın alış satış fiyatı - Altın Haberleri

        Hafta sonu altın fiyatlarında son durum! İşte 1 Ekim çeyrek altın ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri söz konusu. FED faiz kararının açıklanması ile birlikte altın, son 7 ayın en düşük seviyelerini görmüş oldu. Piyasaların açılmasına kısa bir süre kaşa; hafta sonu fiyatları ne kadar ve alış-satış fiyatları kaç TL sorularının cevapları bir araya getirdik!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2023 - 12:57 Güncelleme: 01.10.2023 - 12:57
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        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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