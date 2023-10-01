Hafta sonu altın fiyatlarında son durum! İşte 1 Ekim çeyrek altın ve gram altın fiyatları
Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri söz konusu. FED faiz kararının açıklanması ile birlikte altın, son 7 ayın en düşük seviyelerini görmüş oldu. Piyasaların açılmasına kısa bir süre kaşa; hafta sonu fiyatları ne kadar ve alış-satış fiyatları kaç TL sorularının cevapları bir araya getirdik!
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Altın fiyatlarında dalgalı seyir devam ediyor. Yatırım ve birikim yapan binlerce vatandaş, haftanın son günü itibariyle güncel altın fiyatlarının son durumunu öğrenmek istiyor. İşte 1 Ekim Pazar hafta sonu gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın, 22 ayar bilezik altın fiyatları canlı takip ekranı...
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GRAM ALTIN FİYATI
1.667,38
1.627,65
- 3
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.603,66
2.661,20
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- 4
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.874,25
1.849,00
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.414,64
10.612,26
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
5.191,05
5.322,41
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- 7
ZİYNET ALTINI FİYATI
10.414,64
10.612,26
- 8
ATA ALTIN FİYATI
11.136,75
11.414,63
- 9
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
923,73
1.109,88
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.515,32
1.619,59
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