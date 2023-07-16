Hafta sonu altın fiyatlarında son durum! 16 Temmuz Pazar gram altın ve çeyrek altın fiyatları
Altın fiyatlarında son durum vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları döviz kuru, altının ons değeri ve küresel ekonomilerde yaşanan son dakika gelişmelerine paralel seyir izliyor. ABD'de enflasyon rakamları beklentilerin altında gerçekleştirilen altın fiyatları yükselişe geçmişti. İşte 16 Temmuz 2023 Pazar güncel gram ve çeyrek altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri...
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Hafta sonu altın fiyatları, döviz kuru ve altının ons değerindeki son dakika gelişmelerine göre dalgalı bir seyir izliyor. Mayıs ayında zirveyi test eden altın fiyatları en yüksek bin 963 dolara kadar çıkmıştı. İşte 16 Temmuz Pazar gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın, 22 ayar bilezik altın fiyatları canlı takip ekranı...
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GRAM ALTIN FİYATI
1.642,23
1.642,76
- 2
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.954,63
1.955,78
- 3
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.627,57
2.685,92
-
- 4
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.510,29
10.710,81
- 5
YARIM ALTIN FİYATI
5.238,72
5.371,83
- 6
ZİYNET ALTINI FİYATI
10.510,29
10.710,81
-
- 7
ATA ALTIN FİYATI
10.920,51
11.193,07
- 8
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.499,91
1.589,68