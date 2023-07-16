Hafta sonu altın fiyatları, döviz kuru ve altının ons değerindeki son dakika gelişmelerine göre dalgalı bir seyir izliyor. Mayıs ayında zirveyi test eden altın fiyatları en yüksek bin 963 dolara kadar çıkmıştı. İşte 16 Temmuz Pazar gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın, 22 ayar bilezik altın fiyatları canlı takip ekranı...

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GRAM ALTIN FİYATI

1.642,23

1.642,76

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