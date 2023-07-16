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        Hafta sonu altın fiyatlarında son durum! 16 Temmuz Pazar gram altın ve çeyrek altın fiyatları

        Altın fiyatlarında son durum vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları döviz kuru, altının ons değeri ve küresel ekonomilerde yaşanan son dakika gelişmelerine paralel seyir izliyor. ABD'de enflasyon rakamları beklentilerin altında gerçekleştirilen altın fiyatları yükselişe geçmişti. İşte 16 Temmuz 2023 Pazar güncel gram ve çeyrek altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri...

        Habertürk
        Giriş: 16.07.2023 - 12:45
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