Altın fiyatları 11 Ekim Cumartesi günü hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Haftanın son işlem gününde rekor seviyelerden gerileyen altın fiyatları kapanışta toparlandı. Dün kapanışta ons altın 4 bin 20 dolar seviyesine yükseldi. Yurt içi piyasalarda dolar kuru ve ons altından etkilenen gram altın ise yeniden 5 bin 400 liranın üzerinde seyrediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ata, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte 11 Ekim 2025 canlı ve anlık altın fiyatları alış-satış tablosu!