        HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI 11 EKİM 2025: Altın fiyatları yükselişte! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları yükselişte! İşte 11 Ekim Cumartesi 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 11 Ekim 2025 Cumartesi günü de en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Altın piyasasında hafta boyunca süren yükseliş eğilimi, cuma sabahı yerini kâr satışlarına bıraktı. Doların değer kazanması ve İsrail ve Hamas'ın Gazze'de ateşkes anlaşmasına varması, güvenli liman talebini zayıflatarak altın fiyatlarını baskıladı. Ancak hafta kapanışına yakın altın fiyatlarında toparlanma meydana geldi. Ons altın dün kapanışa doğru 4.020 dolara yükselirken gram altın yeniden 5.400 TL'nin üzerine çıktı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar? İşte 11 Ekim 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Giriş: 11.10.2025 - 10:02 Güncelleme: 11.10.2025 - 10:02
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
