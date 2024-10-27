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        Haberler Dünya Guterres'ten Filistin açıklaması: Tahammül edilemez | Dış Haberler

        Guterres'ten Filistin açıklaması: Tahammül edilemez

        Birlemiş Milletler (BM) Genel Sekteri Antonio Guterres, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'nin kuzeyindeki sıkışan Filistinli sivillerin durumunun "tahammül edilemez" olduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 19:03 Güncelleme: 27.10.2024 - 19:03
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        Guterres: Tahammül edilemez
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        BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Guterres, Gazze'nin kuzeyindeki yıkımın boyutları karşısında "şok olduğunu" ifade etti.

        Guterres, İsrail'in insani yardım malzemelerinin ulaştırılmasına ilişkin çabaları reddettiğini, bu nedenle sayısız insanın hayatının tehlike altında olduğunu belirtti.

        Bölgedeki çocuk felci aşı kampanyasının ertelenmesinin de binlerce çocuğun hayatını riske attığına dikkati çeken Guterres, İsrail'in Gazze'nin kuzeyine yönelik saldırılarının buradaki Filistinli nüfusun yaşam koşullarını "savunulamaz hale getirdiği" uyarısında bulundu.

        Gutteres, Gazze'nin kuzeyindeki sıkışan Filistinli sivillerin durumunu "tahammül edilemez" şeklinde niteleyerek acil ateşkes çağrısını yineledi.

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        İSRAİL'İN GAZZE'NİN KUZEYİNDEKİ FİLİSTİNLİLERİ GÖÇE ZORLAMA PLANI

        Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim'de yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, 6 Ekim'de söz konusu bölgelere kara saldırısı başlatmıştı.

        Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülmüştü.

        İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

        Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generallerin planına" benzerliği dikkati çekmişti.

        "Generaller Planı" adını taşıyan bu plan, Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılarak gıda, yakıt ve temiz su girişine izin verilmemesini öngörüyor.

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