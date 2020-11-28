Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 936 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 29 bin 917 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 874 bin 449 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 859 bin 891 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 36,04 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,28 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,21 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 457 megavatsaat elektrik ithalatı, 15 bin 16 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.