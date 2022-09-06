Geçtiğimiz günlerde düşüşe geçerek kritik sınıra ulaşan altın fiyatları yukarı yönlü ivme seyrediyor. "5 Eylül altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kapalıçarşı canlı altın fiyatları alış - satış tablosunu sizler için haberimizde derledik. İşte 5 Eylül Pazartesi 2022 bugün güncel çeyrek ve gram altın, 22 ayar bilezik fiyatları...

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