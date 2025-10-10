Güller ve Günahlar ilk bölüm ne zaman? Güller ve Günahlar konusu ve oyuncuları
Kanal D'nin yeni dizisi Güller ve Günahlar, ilk bölümü ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Deniz Can Çelik'in oturduğu dizinin başrollerini Cemre Baysel ile Murat Yıldırım paylaşıyor. Peki, Güller ve Günahlar ilk bölüm ne zaman, konusu nedir ve oyuncu kadrosu kimlerden oluşuyor? İşte, yeni diziye dair tüm detaylar...
Kanal D'nin yeni dizisi Güller ve Günahlar, izleyiciyle buluşmak için hazırlıklarını tamamladı. Başrollerini Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in paylaştığı dizi ilk kez 11 Ekim 2025 Cumartesi günü ekranlarda olacak. Peki, dizinin konusu nedir? İşte, yeni dizi hakkında tüm detaylar...
GÜLLER VE GÜNAHLAR KONUSU NEDİR?
Yönetmenliğini Deniz Can Çelik’in üstlendiği Güller Günahlar, dürüstlük ve güven üzerine kurulu hayatı bir anda altüst olan Serhat’ın (Murat Yıldırım) hikâyesini anlatıyor. Eşi Berrak’ın (Oya Unustası) yıllardır sakladığı büyük sırrı öğrenen Serhat, bu gerçekle sarsılırken yolu Zeynep (Cemre Baysel) ile kesişiyor. İkili, kendilerini yalanların ve sırların ortasında buluyor.
GÜLLER VE GÜNAHLAR OYUNCU KADROSU
Güller ve Günahlar’da Murat Yıldırım ve Cemre Baysel başrolleri paylaşıyor. Oya Unustası, Gülenay Kalkan, Serdar Orçin, Emel Çölgecen, Ahmet Saraçoğlu, Aleyna Solaker, Kaan Çakır, Serdar Özer, Gizem Sevim, Neslihan Arslan, Emre Özcan, Merve Su Bengi ve Mina Akdin, Yade Arayıcı dizide önemli rolleri üstleniyor.
GÜLLER VE GÜNAHLAR İLK BÖLÜM NE ZAMAN?
Güller ve Günahlar, ilk bölümüyle 11 Ekim Cumartesi akşamı Kanal D ekranlarına gelecek.
GÜLLER VE GÜNAHLAR YAPIM KADROSU
Yönetmen: Deniz Can Çelik
Yapıımcı: Nazlı Heptürk /NGM
Senaryo: Yelda Eroğlu
