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        Haberler Ekonomi Altın Gram altın rekor kırdı! 30 Mart 2024 Cuma canlı altın fiyatları ile anlık çeyrek altın ve gram altın bugün ne kadar oldu? Kapalıçarşı güncel altın fiyatları - Altın Haberleri

        Altın fiyatlarında yeni zirve! 30 Mart canlı altın fiyatları ile anlık çeyrek ve gram altın fiyatı

        Altın fiyatları rekor bir seviyeye yükseldi. Ons değeri ve döviz kurundaki son dakika gelişmelerden etkilenen altın fiyatları yükseliyor. 29 Mart Cuma günü ons altın, düne kıyasla yüzde 1.60 artarak 2 bin 230 liraya yükseldi. Buna bağlı gram altın fiyatı bugün 2 bin 300 lira seviyesini yeniden geçti. İşte, 30 Mart 2024 Kapalıçarşı'dan canlı altın fiyatları alış-satış tablosunu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2024 - 07:39 Güncelleme: 30.03.2024 - 00:41
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