Gönül Yazar: Yeni yaşımda belki koca olur - Magazin haberleri

Gönül Yazar, 89'uncu yaşını Kalamış'ta arkadaşları; Semiha Yankı, Süha Diker ve Hakan Eren ile birlikte kutladı. Daha önce 6 evlilik yapan Gönül Yazar, pastasındaki mumları ise "Çok zayıfladım, biraz kilo almak istiyorum. Yeni yaşımda belki koca da olur" sözleriyle üfledi.

Ayrıca son dönemde hakkında çıkan hastalık haberlerine son noktayı koyan Gönül Yazar; "Hepsi yalan dolan. Hakan, güzel bir proje hazırlarsa sahneye bile çıkarım" dedi.

Hakan Eren de "Gönül Yazar'ın birkaç sene önce okuduğu ama bir türlü yayımlayamadığım single çalışmasını çıkaracağım. Gönül'ün doğum gününde sevenlerine müjdeli haberi veriyorum; Gönül Yazar'dan bir Sezen Aksu şarkısı geliyor" dedi.