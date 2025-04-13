Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Gizem Karaca hamilelik sürecinde ağlama krizine girdiğini anlattı - Magazin haberleri

        Gizem Karaca ağlama krizine girdiğini anlattı

        Eşi Kemal Ekmekçi ile ilk çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanan Gizem Karaca, samimi itiraflarda bulundu. Hamilelik sürecinde girdiği ağlama krizlerini anlatan Karaca; "Acaba ben de çocuğunun fotosunu koyup suratının tam ortasına nazar boncuğu emojisi koyanlardan mı olacağım? Bakalım göreceğiz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.04.2025 - 13:23 Güncelleme: 13.04.2025 - 14:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağlama krizine girdiğini anlattı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şu sıralar ilk kez anne olacak olmanın heyecanını yaşayan Gizem Karaca, hamilelik sürecinde yaşadığı ruh haline dair deneyimlerini sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

        Kemal Ekmekçi ve eşi Gizem Karaca
        Kemal Ekmekçi ve eşi Gizem Karaca
        REKLAM

        Hamilelik döneminde girdiği ağlama krizlerini anlatan Gizem Karaca, şu ifadeleri kullandı; "Balığı içine soğan koyarak pişirdikleri için o soğanın çürümüş gibi kokusundan girdiğim ağlama krizi var mesela… Sonra yeni sahiplendiğimiz yavru köpeğin annesinin haberi olmamasını düşünüp günlerce üzüldüğüm ve kafaya taktığım zamanlar… Sol elim çok karıncalanıyor, sırt ağrılarım felaket... Geceleri güreşe çıkacak gibi yağlanmak sonra da nefes nefes kalmak... 'Ama dünyanın en güzel şeyi Gizem' dedikleri yankılanıyor kulağımda. Bakalım göreceğiz. İnşallah eğlenceli biri olur civciv."

        Gizem Karaca ayrıca; "Acaba ben de çocuğunun fotosunu koyup suratının tam ortasına nazar boncuğu emojisi koyanlardan mı olacağım? Bakalım göreceğiz" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Gizem Karaca

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Acı ve gözyaşı! Aileler, kâbus otelinin önünde bir araya geldi
        Acı ve gözyaşı! Aileler, kâbus otelinin önünde bir araya geldi
        Üniversiteli Sevda, sokak köpeklerinden kaçarken kazada öldü!
        Üniversiteli Sevda, sokak köpeklerinden kaçarken kazada öldü!
        Bursaspor şampiyonluk maçına çıkıyor
        Bursaspor şampiyonluk maçına çıkıyor
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe Sivas deplasmanında
        Fenerbahçe Sivas deplasmanında
        Duruşmada denenecek mont kimin çıkarsa cezayı o alacak!
        Duruşmada denenecek mont kimin çıkarsa cezayı o alacak!
        Yoğun telefon görüşmesi yasak ilişkiyi ve vahşeti ortaya çıkardı!
        Yoğun telefon görüşmesi yasak ilişkiyi ve vahşeti ortaya çıkardı!
        Silah sesini torpil sesiyle gizlediler!
        Silah sesini torpil sesiyle gizlediler!
        Gürcistan sınırında kurtarma operasyonu!
        Gürcistan sınırında kurtarma operasyonu!
        Kıta isimleri nasıl ortaya çıktı?
        Kıta isimleri nasıl ortaya çıktı?
        Beyaz Saray'da Trump'a suikast girişimini tasvir eden tablo
        Beyaz Saray'da Trump'a suikast girişimini tasvir eden tablo
        Sıcaklıklar batıdan itibaren artmaya başlıyor!
        Sıcaklıklar batıdan itibaren artmaya başlıyor!
        "Trump 1 milyon göçmeni sınır dışı etmeyi hedefliyor" iddiası
        "Trump 1 milyon göçmeni sınır dışı etmeyi hedefliyor" iddiası
        Osmanlı ordusunun bıraktığı çuvallarda ne vardı?
        Osmanlı ordusunun bıraktığı çuvallarda ne vardı?
        Kerem Kamal Avrupa şampiyonu!
        Kerem Kamal Avrupa şampiyonu!
        Bu ülkeler refah seviyesinde ilk sıralarda
        Bu ülkeler refah seviyesinde ilk sıralarda
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        ABD'den Apple için 'geri vites'
        ABD'den Apple için 'geri vites'
        Habertürk Anasayfa