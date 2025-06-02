Ghost of Tsushima sistem gereksinimleri nelerdir? Ghost of Tsushima kaç GB boş alan istiyor?

Bu değişim, onu hem dostları hem de kendi içinde zorlu bir yolculuğa çıkarır; çünkü Jin’in kullandığı yöntemler, samuray onuruna aykırı sayılır ve kendisini çevresindekilerle çatışma içinde bırakır. Oyunda oyuncular, Tsushima’nın büyüleyici açık dünyasında ilerleyerek farklı bölgeleri keşfeder, çeşitli yan görevler ve karakterlerle etkileşim kurar, Moğol işgaline karşı direnişi örgütler ve Jin’in içsel çatışmasını deneyimler.

Ghost of Tsushima, sadakat, onur, fedakârlık ve kimlik gibi derin temaları da işler. Oyunun atmosferi, detaylı Japon kültürü, doğa manzaraları ve tarihsel unsurlar sayesinde oyunculara unutulmaz bir deneyim sunar. Böylece oyuncular hem Jin’in kahramanlık hikayesinin bir parçası olur hem de samuray ruhunun ne demek olduğunu bizzat yaşarlar.

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GHOST OF TSUSHİMA KAÇ GB?

Ghost of Tsushima, 2020 yılında Sucker Punch Productions tarafından geliştirilen ve PlayStation 4 için piyasaya sürülen açık dünya aksiyon-macera oyunudur. Oyunun kapladığı depolama alanı, oyunun sunduğu yüksek kaliteli grafikler, detaylı Japonya’nın feodal dönem atmosferi ve zengin içerikleri nedeniyle oldukça büyüktür.

Ghost of Tsushima’nın tam kurulum dosyası, oyunun farklı sürümleri ve ek içerikleriyle birlikte değişiklik göstermekle birlikte, genellikle yaklaşık 50 ila 70 GB arasında bir yer kaplar. Örneğin, standart sürümünde oyun yaklaşık 50 GB civarında bir alan gerektirirken, oyuna sonradan eklenen "Iki Adası" genişleme paketi ve diğer güncellemeler bu boyutu artırabilir. Oyunun PlayStation 5 versiyonu için sunulan yükseltmeler ve grafik iyileştirmeleri, ek dosya boyutu talebini artırmaktadır. Yüksek çözünürlüklü dokular, ayrıntılı karakter modelleri ve geniş açık dünya haritası, depolama ihtiyacını doğrudan etkileyen faktörlerdir. Ghost of Tsushima’yı oynamak isteyen kullanıcıların, oyun kurulumunu ve ileride çıkabilecek güncellemeleri sorunsuz yükleyebilmek için konsol veya disklerinde yeterli boş hard disk bırakmaları önemlidir. REKLAM GHOST OF TSUSHİMA SİSTEM GEREKSİNİMLERİ Ghost of Tsushima, özellikle tarihî temalı ve samuray kültürüne ilgi duyan oyuncular için son derece uygun bir oyundur. Açık dünya maceralarını seven, keşif yapmayı, detaylı atmosferlerde kaybolmayı sevenler için ideal bir deneyim sunar. Ayrıca, stratejik düşünmeyi ve dövüş tekniklerinde ustalaşmayı seven oyuncuların dikkatini çeker. Çünkü oyunda hem geleneksel samuray savaşları hem de daha esnek, gizlilik odaklı “Hayalet” taktikleri uygulanabilir. Görsel olarak etkileyici ve sinematik anlatımı güçlü olan Ghost of Tsushima, sadece aksiyon odaklı değil, aynı zamanda derin hikaye ve karakter gelişimi arayan oyunculara hitap eder.

Yetişkin temaları ve zaman zaman yoğun dövüş sahneleri içerdiği için daha olgun ve sabırlı oyuncular için uygundur. Tek oyunculu deneyimi sevenler ve konsol oyuncuları için tasarlandığından, PC oyuncuları bu oyunu doğrudan oynayamaz. Genel olarak, tarihi atmosferi, sanatsal görselleri ve yoğun aksiyonuyla, kaliteli ve sürükleyici bir oyun arayanlar için Ghost of Tsushima mükemmel bir tercihtir. Ghost of Tsushima, PlayStation 4 ve PlayStation 5 platformlarına özel olarak geliştirilmiş bir oyun olduğu için, ekran kartı gibi klasik PC sistem gereksinimleri bulunmamaktadır. REKLAM PlayStation 4 (PS4) Minimum ve Önerilen Gereksinimler: Konsol Modeli: PlayStation 4 (Standart Model)

Depolama Alanı: Yaklaşık 50 GB boş bellek (oyun dosyaları ve güncellemeler için)

İşletim Sistemi: PS4 işletim sistemi güncel sürümü

RAM: 8 GB GDDR5 (PS4 donanımı standart)

GPU: AMD Radeon tabanlı GPU (PS4 donanımı standart)

CPU: 8 çekirdekli AMD Jaguar işlemci (PS4 donanımı standart)

Çözünürlük: 1080p (bazı sahnelerde dinamik çözünürlük değişebilir)

Kare Hızı: Ortalama 30 FPS, bazı sahnelerde düşüşler olabilir PlayStation 4 Pro (PS4 Pro) Özel İyileştirmeler: Çözünürlük: 4K çözünürlüğe kadar destek (dinamik çözünürlük ile)

Grafik: Geliştirilmiş grafik detayları ve daha iyi gölgelendirme efektleri

Kare Hızı: 30 FPS stabil olarak hedeflenir

HDR Desteği: Var, desteklenen TV modellerinde renk ve kontrast iyileştirmeleri

PlayStation 5 (PS5) Yükseltme ve Performans:

Uyumluluk: PS4 sürümünden ücretsiz PS5 sürümüne yükseltme imkânı

Depolama: Oyun dosyaları PS5’te yaklaşık 60-70 GB alan kaplayabilir

Performans Modu: 60 FPS hedefiyle oynanabilir

Grafik Modu: 4K çözünürlük ve yüksek grafik detayları

Yükleme Süreleri: SSD sayesinde PS4’e göre çok daha hızlı yükleme süreleri

HDR ve Ray Tracing: HDR desteği mevcut; ray tracing teknolojisi kullanılmamaktadır Ek Teknik Bilgiler: Kontrolcü: DualShock 4 (PS4) veya DualSense (PS5) tam uyumludur

İnternet Bağlantısı: Oyun indirimi, güncellemeler ve çevrimiçi modlar için geniş bant internet önerilir

Ses: 3D surround ses desteği (PS4 ve PS5’de desteklenir)

Oyun Boyutu ve Güncellemeler: DLC paketleri ve güncellemelerle beraber toplam dosya boyutu artabilir; düzenli güncellemeler için depolama alanı gereklidir

Geriye Dönük Uyumluluk: PS5 üzerinde PS4 versiyonu oynanabilir, ancak bazı grafik ve performans iyileştirmeleri PS5 yükseltmesi ile sağlanır Ghost of Tsushima, teknik olarak güçlü bir donanım gerektiren PC oyunlarından farklı olarak, Sony’nin konsol mimarisine optimize edilmiştir. Bu yüzden sistem gereksinimleri konsol modellerine bağlı olarak değişir ve PC kullanıcıları için resmi bir sürümü bulunmamaktadır. Oyunu en iyi şekilde deneyimlemek isteyenlerin güncel PS4 Pro veya PS5 konsollarına sahip olması önerilir.