Gazze'deki yıkım uydudan görüntülendi!
İsrail-Hamas çatışmaları 5. gününde devam ederken, yoğun bombardıman altındaki Gazze'deki yıkım ABD'li uydu şirketi Maxar tarafından görüntülendi
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Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlatmasının ardından İsrail'in Gazze Şeridi'ne doğru başlattığı "Demir Kılıçlar" operasyonu sürüyor.
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İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
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İsrail-Hamas çatışmaları sürerken, ABD'li uydu şirketi Maxar Technologies Gazze Şeridi'nde yaşanan yıkımı uydudan görüntüledi.
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik olası bir kara operasyonu için hazırlıklaro sürüyor.
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*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.