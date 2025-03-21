Galatasaray, mağazacılıkta gelir rekoruna koşuyor!

Galatasaray saha içinde olduğu kadar saha dışında da üretkenliğiyle dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı kulübün mağazacılık anonim şirketi 85 milyon euro ciro elde etti.

Galatasaray Mağazacılık AŞ, sarı-kırmızılı kulübün kasasını doldurmaya devam ediyor. Kulüp mağaza sayısını artırırken oline satışla birlikte satış adedi de bir başka boyuta geçti ve son 1 yılda 5 milyon barajına yaklaştı. Sarı-kırmızılılar, mağazacılık aş'deki yatırımlarla birlikte Avrupa devlerine bu alanda kafa tutmaya başladı.

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Galatasaray son iki yılda mağaza sayısını artırdı; bu süreçte, mağazacılık operasyonları için özel bir ekip oluşturuldu. Yapılan tespitler ve raporlar doğrultusunda, yönetim kurulu onayıyla mayıs ayı sonunda 105 mağazaya ulaşılması hedefleniyor.

Sarı-kırmızılılar, İstanbul Havalimanı ve Azerbaycan Bakü'de yeni mağazalar açarak büyümesini sürdürüyor. Ayrıca, Erzurum ve Kütahya gibi daha önce hiç mağaza açılmamış bölgelere girildi. Türkiye'nin en büyük outlet alışveriş merkezinde de bir GS Store Outlet açıldı. Galatasaray, Avrupa'ya açılma stratejisi kapsamında önemli bir adım attı. TFF'nin de anlaşmalı olduğu çok uluslu firmayla yapılan anlaşma sonucu, Almanya, Belçika ve Hollanda gibi gurbetçilerin yoğun olduğu ülkelerde ürünler satışa sunulacak. Ürünler nisan ayı başında yurtdışında daha ulaşılabilir hale gelecek.

Son iki yılda, forma dışında oyunculara özel koleksiyonlar hazırlandı. Ayrıca taraftarların tasarımlarını üretip satışa sunacakları bir proje başlatıldı. Sarı-kırmızılılar son iki yılda ürün satışı ve müşteri sayısında da sınıf atladı. Mağazaları ve online platformu ziyaret eden müşteri sayısı, 2021-2022 sezonunda 2.5 milyon iken, 2023-2024 sezonunda 5.1 milyona yükseldi. Bu sezon ise 6.4 milyon kişiye ulaşılması bekleniyor. Online satış oranı yüzde 15'ten yüzde 25'e çıkarak, toplam satışların dörtte biri online olarak gerçekleşiyor. Daha önceleri sürekli şikayet konusu olan kargo teslim süreleri ise 2-3 güne indirildi. Satılan ürün adetleri, 2021-2022 sezonunda 1,5 milyon iken bu sezon 4 milyon 800 bine ulaşıldı. Özellikle kadın ve bebek ürünlerinde çeşitlilik artırıldı; kârlılık oranı ise tam iki katına çıktı. UEFA'nın yayınladığı listede, Galatasaray 85 milyon Euro'luk satışla Avrupa'da ilk 10 kulüp arasına girdi.