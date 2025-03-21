Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        71
        Fenerbahçe
        FB
        62
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        51
        Beşiktaş
        BJK
        44
        ikas Eyüpspor
        EYP
        44
        Gaziantep FK
        GFK
        38
        Göztepe
        GÖZ
        37
        Rams Başakşehir
        İBFK
        36
        Trabzonspor
        TS
        35
        Kasımpaşa
        KSM
        35
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        33
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        33
        Tümosan Konyaspor
        KON
        31
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        31
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        30
        Net Global Sivasspor
        SVS
        27
        Bellona Kayserispor
        KYS
        27
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        19
        Adana Demirspor
        ADS
        -2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, mağazacılıkta gelir rekoruna koşuyor! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, mağazacılıkta gelir rekoruna koşuyor!

        Son iki yılda şampiyonluğu kimseye kaptırmayan Galatasaray mağazacılıkta da gelir rekoruna koşuyor. Sezona 1 milyon forma hedefiyle çıkan ve 680 bini aşan Galatasaray'ın mağazacılık gelirleri 85 milyon Euro'yu buldu

        Giriş: 21.03.2025 - 09:35 Güncelleme: 21.03.2025 - 09:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray gelir rekoruna koşuyor!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray saha içinde olduğu kadar saha dışında da üretkenliğiyle dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı kulübün mağazacılık anonim şirketi 85 milyon euro ciro elde etti.

        Galatasaray Mağazacılık AŞ, sarı-kırmızılı kulübün kasasını doldurmaya devam ediyor. Kulüp mağaza sayısını artırırken oline satışla birlikte satış adedi de bir başka boyuta geçti ve son 1 yılda 5 milyon barajına yaklaştı. Sarı-kırmızılılar, mağazacılık aş'deki yatırımlarla birlikte Avrupa devlerine bu alanda kafa tutmaya başladı.

        Galatasaray son iki yılda mağaza sayısını artırdı; bu süreçte, mağazacılık operasyonları için özel bir ekip oluşturuldu. Yapılan tespitler ve raporlar doğrultusunda, yönetim kurulu onayıyla mayıs ayı sonunda 105 mağazaya ulaşılması hedefleniyor.

        Sarı-kırmızılılar, İstanbul Havalimanı ve Azerbaycan Bakü'de yeni mağazalar açarak büyümesini sürdürüyor. Ayrıca, Erzurum ve Kütahya gibi daha önce hiç mağaza açılmamış bölgelere girildi. Türkiye'nin en büyük outlet alışveriş merkezinde de bir GS Store Outlet açıldı.

        Galatasaray, Avrupa'ya açılma stratejisi kapsamında önemli bir adım attı. TFF'nin de anlaşmalı olduğu çok uluslu firmayla yapılan anlaşma sonucu, Almanya, Belçika ve Hollanda gibi gurbetçilerin yoğun olduğu ülkelerde ürünler satışa sunulacak. Ürünler nisan ayı başında yurtdışında daha ulaşılabilir hale gelecek.

        Son iki yılda, forma dışında oyunculara özel koleksiyonlar hazırlandı. Ayrıca taraftarların tasarımlarını üretip satışa sunacakları bir proje başlatıldı. Sarı-kırmızılılar son iki yılda ürün satışı ve müşteri sayısında da sınıf atladı.

        Mağazaları ve online platformu ziyaret eden müşteri sayısı, 2021-2022 sezonunda 2.5 milyon iken, 2023-2024 sezonunda 5.1 milyona yükseldi. Bu sezon ise 6.4 milyon kişiye ulaşılması bekleniyor.

        Online satış oranı yüzde 15'ten yüzde 25'e çıkarak, toplam satışların dörtte biri online olarak gerçekleşiyor. Daha önceleri sürekli şikayet konusu olan kargo teslim süreleri ise 2-3 güne indirildi.

        Satılan ürün adetleri, 2021-2022 sezonunda 1,5 milyon iken bu sezon 4 milyon 800 bine ulaşıldı.

        Özellikle kadın ve bebek ürünlerinde çeşitlilik artırıldı; kârlılık oranı ise tam iki katına çıktı. UEFA'nın yayınladığı listede, Galatasaray 85 milyon Euro'luk satışla Avrupa'da ilk 10 kulüp arasına girdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        X, Instagram ve YouTube'a erişim sorununda son durum
        X, Instagram ve YouTube'a erişim sorununda son durum
        İBB'nin metro projesi Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi
        İBB'nin metro projesi Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi
        Gözaltılara karşı gösteriler
        Gözaltılara karşı gösteriler
        Bizim Çocuklar "A" kalite!
        Bizim Çocuklar "A" kalite!
        Hesabı mahşere kaldı... Pera bebek kim vurduya gitti!
        Hesabı mahşere kaldı... Pera bebek kim vurduya gitti!
        Eva Green ile çalışmayı istemişti
        Eva Green ile çalışmayı istemişti
        Çatıdan düşmüşlerdi... Baba ile oğlunu öldüren ısrar!
        Çatıdan düşmüşlerdi... Baba ile oğlunu öldüren ısrar!
        Montella'dan önemli başarı!
        Montella'dan önemli başarı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarıları!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarıları!
        Öğretmen açığa alındı! Otizmli çocukta 54 morluk!
        Öğretmen açığa alındı! Otizmli çocukta 54 morluk!
        Adem elması neden erkeklerde daha belirgin?
        Adem elması neden erkeklerde daha belirgin?
        Eğitim Bakanlığının kapatılması için imza attı
        Eğitim Bakanlığının kapatılması için imza attı
        İşsizlik maaşını 6 işsizden 1’i alıyor
        İşsizlik maaşını 6 işsizden 1’i alıyor
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Öldüren yumruğa istenen ceza belli oldu!
        Öldüren yumruğa istenen ceza belli oldu!
        Feci ölüm! Besihanede yem karma makinesine sıkıştı
        Feci ölüm! Besihanede yem karma makinesine sıkıştı
        Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu
        Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        A Milliler, 17 yıl sonra Macaristan'ı yendi!
        A Milliler, 17 yıl sonra Macaristan'ı yendi!
        "Orkun her takıma lazım olan bir futbolcu"
        "Orkun her takıma lazım olan bir futbolcu"
        Habertürk Anasayfa